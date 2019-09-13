Дмитрий Песков: если Ирина Алашкевич выйдет из отпуска на работу в прежнем качестве, это будет поводом для соответствующих вопросов

Москва, 14.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Кремле прокомментировали ситуацию с оскорбившей жителей Тулуна чиновницей, сообщает РИА Новости. Если руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении людей, пострадавших от наводнения, выйдет из отпуска на работу в прежнем качестве, это будет поводом для соответствующих вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Песков со ссылкой на решение иркутского губернатора сообщил, что Алашкевич отстранена от работы, некоторые СМИ посчитали, что она потеряла должность. Позже пресс-службе губернатора и правительства региона сообщили, что Алашкевич находится в отпуске и в отношении нее продолжается проверка. - Безусловно, если эта чиновница выйдет на работу в этом же качестве, то тогда это будет поводом для того, чтобы задать соответствующие вопросы, - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать, как в Кремле могут оценить ситуацию, что судьба экспертизы в отношении Алашкевич до сих пор неясна. В то же время сама Ирина Алашкевич на вопрос корреспондентов РЕН-ТВ, почему она не выходит на работу, ответила, что "ее отпуск еще не закончился". По данным телеканала, чиновница должна была вернуться к своим обязанностям еще 6 сентября, но до сих пор "проводит трудовые будни дома". Напомним, 15 августа Иркутск взбудоражила аудиозапись, на которой женщина с голосом, похожим на голос руководителя пресс-служба губернатора Ирины Алашкевич, оскорбляет жителей затопленного Тулуна, называя их «быдлом и бичевней». «…Когда была встреча с Путиным, у меня давно такого не было ощущения мерзости и гадости. Понимаете, я на них смотреть не могу. Начиная с того, как, я вам еще раз говорю, приехали эти передовики, два самолета по 100 человек в каждом. Вот они у нас были. На следующий день они были в Магнитогорске, то есть и туда поехали, царя ублажать, понимаете? Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли. Вы бы видели, как они одеты. Одна пришла на каблуках, в черном, белые носочки, эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования. Но зато он пришел – я такого в жизни не видела: «Господи, отец родненький, а похудел-то как, а! Выглядит-то как! Ну, конечно, он не жалеет себя! Не щадит себя. Спасибо! Ой, ну слава Богу, хоть сейчас все решится». Они сидят в тепле, ***, с теплым туалетом, с чистой постелью. То, чего у них не было в их хлеву, понимаешь? Они все там, в ПВРе, люди… И они: «Ну, слава Богу!». Так он пошел – они готовы были землю целовать. А я стояла, стояло это быдло и они все, я говорю, они готовы были кипятком описаться от счастья», – говорит женщина на записи. В конце записи женщина заявляет, что губернатор заставлял ее находиться в Тулуне, в чем она не видит смысла. После того, как аудиозапись просочилась в сеть, она ожидаемо собрала шквал критики. Сама Ирина Алашкевич отрицала, что имеет к записи отношение. Чиновница назвала это провокацией и заявила, что СМИ, разместившие ролик, ответят за него в суде. Затем 21 августа губернатор Сергей Левченко инициировал служебное расследование в отношении чиновницы. В релизе пресс-службы губернатора было сказано, что «подлинность записи, а также возможный её монтаж проверит специализированная организация». У «Телеинформа» сохранился комментарий самого пресс-секретаря, который она сначала разместила у себя на странице в Фейсбуке, а затем удалила. Ирина Алашкевич писала: – Считаю это провокацией со стороны тех сил, которые на протяжении последнего года, раскачивают социально-политическую ситуацию в области. Вбивают клин между населением и руководством региона. Со своей командой вот уже больше месяца мы работаем в круглосуточном режиме без выходных, информируя жителей о мерах поддержки, готовя памятки о получении выплат и соц. помощи. Стараясь помочь каждому! И одной провокацией это все хотят обнулить! И ещё, на подобные атаки и грязные методы оппоненты тратят миллионы рублей, которые можно было бы потратить на более разумные цели. Помочь жителям Тулуна, детдомам, пенсионерам, тяжело больным и прочее. Откуда у них такие деньги? Что будет если они займут руководящие посты в области? Делайте выводы. Во время приезда Владимира Путина в Тулун 2 сентября один из участников встречи задал вопрос президенту – известно ли ему, что топ-чиновница назвала местных жителей «быдлом и бичевней», а также спросил, будет ли она извиняться и отправят ли ее в отставку? – Первый раз об этом слышу, – ответил президент. – Мы ее отстранили от работы, – тут же попытался перебить его вице-премьер Виталий Мутко. – Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурно, но она этого заслуживает, – продолжил глава государства. – Надеюсь, что губернатор примет меры. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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