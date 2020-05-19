Дмитрий Ружников назначен вице-мэром Иркутска

Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Дмитрий Ружников приступил к исполнению обязанностей вице-мэра города Иркутска. Соответствующее распоряжение подписал мэр Иркутска Руслан Болотов, сообщает пресс-служба администрации.

Дмитрий Олегович Ружников родился 30 июля 1984 года в городе Иркутске. Окончил школу №64, после чего поступил в лицей при ИВАИИ (ИВВАИУ). В 2006 году окончил электротехнический факультет Иркутского государственного университета путей сообщения. С 2002 года занимал различные должности в коммерческих структурах.

С 2008 года работал в компании «Новый город», председателем совета директоров которой является депутат Заксобрания, экс-глава правительства Иркутской области Александр Битаров. С 2016 года Дмитрий Ружников занимал пост заместителя гендиректора компании.

В сентябре 2014 года избран депутатом думы города Иркутска шестого созыва. Входил в состав комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна, а также в состав комиссии по собственности и земельным отношениям. В сентябре 2019 года избран депутатом думы города Иркутска седьмого созыва. Занимал должность председателя думы города Иркутска седьмого созыва.