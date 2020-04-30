Дмитрий Ружников ушёл с поста спикера думы Иркутска

Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дмитрий Ружников на заседании думы Иркутска 30 апреля сложил с себя полномочия спикера по собственному желанию.

– Спасибо вам, коллеги, за эти шесть лет, которые меня многому научились. Надеюсь, что мой преемник сохранит наши добрые традиции. Перед нами стоит много задач, надеюсь, мы будет делать это в тесном взаимодействии, – сказал он.

Напомним, о том, что Дмитрий Ружников собирается покинуть пост председателя думы стало известно 24 апреля. Ранее вице-мэр Руслан Болотов, выступая перед членами конкурсной комиссии, которые оценивали кандидатов в мэры города, заявил, что намерен предложить Дмитрию Ружникову место в мэрии.

На заседании думы 30 апреля депутаты думы также избрали мэром Руслана Болотова, который с 17 марта 2020 года занимал пост вице-мэра. За Руслана Болотова проголосовали 26 человек, это больше двух третей от общего числа депутатов. Всего на заседании присутствовало 25 депутатов. Также шесть голосов было отдано за депутата Виталия Матвийчука, ещё два – за бывшего вице-мэра Дмитрия Разумова. Голосование было тайным.