Доклад совета муниципальных образований обсудили на бюджетном комитете Заксобрания Приангарья

Иркутская область, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания региона обсудили доклад совета муниципальных образований Иркутской области о положении дел в сфере организации и осуществления местного самоуправления.

Вопрос рассматривался на на заседании комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству, которое прошло 15 мая под председательством вице-спикера Натальи Дикусаровой,

Как рассказала исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Приангарья Зоя Масловская, сложной остается ситуация по сбалансированности местных бюджетов в связи с чем подготовлены предложения по усовершенствованию межбюджетных отношений. По данным Ассоциации, на органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов возложено более 200 различных полномочий, однако средств на их реализацию не всегда хватает. В связи с этим особое внимание уделено в докладе взаимодействию с контрольными и надзорными органами. Проведен анализ проведенных контрольными и надзорными органами мероприятий, анализ исполнительных листов. Зоя Масловская также отметила проблему с низкими заработными платами глав отдельных сельских поселений, которые не индексируются в течение нескольких лет, и на сегодняшний день их размер ниже, чем зарплаты работников домов культуры.

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, комитетом был проработан вопрос о заработных платах глав. Анализ показал, что несколько десятков глав сельских поселений получают заработную плату меньше средней по экономике Иркутской области. Информация направлена в правительство Приангарья, бюджетный комитет будет держать данный вопрос на контроле.

По итогам обсуждения комитет решил принять доклад к сведению и направить соответствующее решение в комитет по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении.