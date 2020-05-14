Довыборы в думу Иркутске запланировали на сентябрь

Иркутск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Довыборы в думу Иркутска планируется провести в сентябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба думы.

В Иркутске остаются свободными два избирательных округа – №10 и №16. До избрания новых депутатов эти округа курируют заместители председателя думы Иркутска.

Вакантными места остались из-за решения Дмитрия Бердникова не оставаться депутатом думы после выборов в сентябре 2019 года и продолжить работу на посту мэра Иркутска, который он, в свою очередь, покинул ради должности первого замгубернатора региона, а также из-за отставки Дмитрия Ружникова, который планирует занять кресло вице-мэра Иркутска.

В округ №10, за который отвечал Дмитрий Ружников, относится часть территории Октябрьского округа.

Александра Невского, 2 - 12 (четные номера), 3 - 9 (нечетные номера, включая с литерой), 13 - 23 (нечетные номера), 16, 18;

Байкальская, 33 - 39 (нечетные номера, включая номера с литерой), 47, 47а, 47б, 47в, 47з, 47п, 47/2;

Волжская, 33;

Горная, 6 - 22 (четные номера), 8а, 8б, 28;

Депутатская, 6, 8, 10, 14, 22 (Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»"), 25, 27, 27/2, 34, 38, 40, 42, 42/1, 42/3, 46;

Карла Либкнехта, 82, 92, 101 - 105 (нечетные номера), 106 - 118 (четные номера), 107а, 107б, 107в, 107г, 109 - 113 (нечетные номера), 118а, 118в, 123, 125, 127, 145-153 (нечетные номера), 146 - 154 (четные номера), 157, 180, 182, 184, 193 - 213 (нечетные номера), 200, 217, 219, 229;

Красноказачья, 66, 68, 70;

Лопатина, 20, 22, 31, 35, 51;

Лыткина, 41, 42;

Партизанская, 35 - 41 (нечетные номера), 40а, 40б, 40-в, 44 - 52 (четные номера), 45, 45б, 46а, 47, 48а, 56, 59, 65 - 77 (нечетные номера), 66, 68, 71а, 101;

Пискунова, 61, 61а, 63а, 65 - 77 (нечетные номера), 65а, 69а, 69б, 71а, 77а, 81 - 87 (нечетные номера), 83а, 85а, 89/1, 100;

Подгорная, 35, 39, 47, 49, 52, 54, 54б, 56, 60, 64, 66, 68а;

Советская, 5, 7, 9, 13, 15, 25 - 37 (нечетные номера), 33а, 45, 45-а, 45-б, 45-в, 45-г, 45/1, 45/2, 45/3, 92 - 100 (четные номера);

4-я Советская, 47, 49, 78 - 86 (четные номера), 86а, 98, 100, 102;

6-я Советская, 76 - 88 (четные номера), 82а, 83 - 93 (нечетные номера);

Трилиссера, 48 - 54 (четные номера), 57, 57а, 59, 65 - 71 (нечетные номера), 85, 89, 60, 62/1, 62/2, 62/3, 91;

Трудовая, 5, 25, 29, 49, 50 - 58 (четные номера), 55, 56/1, 56/2, 56/3, 57, 61, 66, 66б, 66в, 66г, 66д, 68б, 68в, 68г, 68д, 70/1, 70/2, 70/3, 72, 102;

Ямская, 1 - 19 (нечетные номера), 1/1, 1/2, 1/3, 2 - 16 (четные номера), 2а, 3а.

Переулок Осенний.

Проезды Лазарева и Трудовой.

В округ №16, где был избран Дмитрий Бердников, также входит часть Октябрьского округа:

Академика Бурденко;

Аларская, 19 - 49 (нечетные номера), 20 - 34 (четные номера), 21а, 30а, 32а, 34а, 44а, 51а, 66, 73а, 104;

2-я Аларская, 50 - 68 (четные номера), 50а, 58а, 58б, 58в, 60а, 75 - 89 (нечетные номера), 75а, 75б, 79а, 81а, 91а, 93 - 109 (нечетные номера), 93а, 95б, 97а, 97б, 109а, 109б;

Вилюйская;

Волочаевская;

Дорожная, 1 (административное здание), 1а, 1б, 1в, 2, 3 - 25 (нечетные номера), 4 - 6, 6, 10 - 26 (четные номера), 20а, 29, 30 - 40 (четные номера), 31, 31б, 33, 37 - 53 (нечетные номера), 51а, 51в, 51г, 51ж, 56;

Егорова;

Есенина;

Жигулевская;

Загоскина;

Канская;

Красноярская, 24 - 34 (четные номера), 24а, 31 - 39 (нечетные номера), 47, 49;

Красных Мадьяр, 137, 139, 141, 161, 161а, 163, 166 - 176 (четные номера), 166а, 166б, 168а;

Кубанская;

Ледяная, все номера, включая номера с литерой, кроме номеров: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 5;

2-я Летчиков;

3-я Летчиков;

4-я Летчиков;

5-я Летчиков;

6-я Летчиков;

Марины Расковой;

Можайского, все номера, включая номера с литерой и дробью, в том числе Можайского, 2 (Медико-санитарная часть ОАО "Международный Аэропорт Иркутск");

Молодежная;

Омулевского, 1, 3, 5, 31а, 33;

Онежская, 22, 28, 30, 31 - 107 (нечетные номера), 32, 34, 37а, 38 - 86 (четные номера), 49а, 64а, 70а, 72а, 76а, 80б, 82а, 83а, 83б, 85а, 85б, 85в, 90 - 102 (четные номера), 105а, 111 - 131 (нечетные номера), 115а, 115б, 117а, 119а, 129а;

Портовая;

Рябиновая;

Советская, 146, 146а, 148, 168, 170, 170/1, 176, 176/7, 176/9, 176/13, 176/15, 176/159, 176/160, 176/168, 176/169, 176/170,176/175, 176/179, 176/181, 176/182, 176/183, 176/185, 176/187, 176/189, 176/191, 176/193, 176/195, 176/196, 176/197, 176/198, 176/199, 176/200, 176/201, 176/202, 176/203, 176/204, 176/205, 176/207, 178 - 188 (четные номера), 184а;

Совхозная;

Тверская;

Трилиссера, 113, 115, 117, 141а, 141в, 143 - 149 (нечетные номера);

Тувинская;

Урожайная, 11, 12, 13, 14, 14а;

Циолковского;

Ширямова;

Яблоневая;

Ядринцева, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 7, 8а, 9, 10, 11, 12, 14, 15 - 25 (нечетные номера), 22 - 48 (четные номера), 23/2, 26а, 27/1 - 27/9 (все номера), 29/1 - 29/7 (все номера), 29/9, 29/10, 31, 50а, 52 - 72 (четные номера), 60 - 62, 76.

Переулки Саянский, Ядринцевский.

Проезды Летчиков; Урожайный.

Поименованный массив территории:

Аэропорт.