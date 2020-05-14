Довыборы в думу Иркутске запланировали на сентябрь

Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Ряд законопроектов в сфере государственного строительства и местного самоуправления рекомендовали к принятию члены профильного комитета Законодательного собрания Иркутской области на заседании 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На заседании комитета по госстроительству ЗС 14 мая рассмотрели и рекомендовали принять в первом чтении два законопроекта, предусматривающих внесение изменений в закон «О выборах губернатора Иркутской области».
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В первом чтении предлагается принять изменения в закон Иркутской области о региональном парламенте, повысив количество депутатов, необходимое для внесения требования о проведении чрезвычайного заседания, с одной пятой до половины от установленного числа.
Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска на внеочередном заседании думы 14 мая не смогли избрать заместителя председателя на постоянной основе, чей пост стал вакантным после того, как Евгений Стекачёв возглавил представительный орган.
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Законопроекты в сфере молодежной политики, а также проведение акции «Будущее за нами» стали главными темами заседания рабочей группы под руководством председателя комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирины Синцовой. Пресс-служба ЗС сообщает, что встреча состоялась 13 мая.
Иркутск, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Избирательная комиссия Иркутской области на заседании 13 мая зарегистрировала депутата Законодательного собрания региона Дениса Некипелова (ЛДПР). Об этом сообщается на страницах облизбиркома в соцсетях.
Москва, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На площадке Правозащитного центра партии «Единая Россия» 12 мая прошел онлайн-прием граждан по вопросам защиты трудовых прав. В частности, люди жаловались на принуждение со стороны работодателей уходить в неоплачиваемый отпуск и невозможность встать на учет как безработным из-за отсутствия постоянной регистрации.
Иркутск, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющей обязанности заместителя мэра – председателя комитета по управлению Ленинским округом администрации Иркутска назначена Наталья Цибанова, занимающая должность начальника управления ЖКХ комитета.
Москва, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение Владимира Жириновского «снять вопрос» об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Иркутск, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты фракции КПРФ разработали свою антикризисную программу, нацеленную на поддержку жителей и бизнеса в Иркутской области, пострадавших от коронавируса. Свой план они представили журналистам 12 мая.
Иркутск, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На заседании президиума регионального политического совета ИРО партии «Единая Россия» под председательством секретаря отделения Сергея Сокола было принято решение об освобождении Дмитрия Бердникова от исполнения полномочий секретаря Иркутского городского местного отделения партии «Единая Россия».
Иркутская область, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном экспертами Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), по итогам апреля 2020 года врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев занял 42-е место, за месяц поднявшись на пять строчек.
Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В думе Иркутска 30 апреля состоялись выборы мэра. На пост градоначальника претендовали 29 человек, в итоге победил вице-мэр Руслан Болотов. Вся процедура длилась более девяти часов. Телеинформ представляет избранные моменты выступлений кандидатов.
Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В администрации Иркутска произведены новые кадровые назначения. Исполняющим обязанности заместителя мэра – руководителя аппарата администрации Иркутска назначен Андрей Южаков, занимающий должность советника мэра Иркутска.
Тулун, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграме заявил, что уделит пристальное внимание расследованию поджога школы в Тулуне. Если окажется, что акция была спланированной, он будет расценивать ее как политический шантаж, заявил глава региона.
Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Приказом министерства сельского хозяйства РФ с 1 мая 2020 года временно исполняющим обязанности руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия назначен заместитель руководителя этого управления Василий Гармаев.
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Партия «Единая Россия» в Иркутской области впервые с октября 2019 года показала рост популярности. Сейчас её поддерживают 44% населения, это на 10% больше, чем ранее. Об этом стало известно по результатам социологических замеров, которые провёл фонд «Общественное мнение» во всех регионах.
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Инаугурация избранного мэра Иркутска Руслана Болотова состоится 1 мая. Об этом 30 апреля на заседании думы города сообщила заммэра – руководитель аппарата администрации Иркутска Лариса Краснопёрова.
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вице-спикер думы Иркутска Евгений Стекачёв занял пост председателя думы седьмого созыва вместо подавшего в отставку Дмитрия Ружникова. За него на заседании 30 апреля проголосовали 26 народных избранников.
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Селекторное совещание с представителями местных исполкомов «Единой России», посвященное вопросам текущей деятельности партии, провел секретарь Иркутского регионального отделения Сергей Сокол.
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 20 апреля внес в Законодательное собрание Иркутской области проект закона, отменяющего статью 12 (1) Закона Иркутской области «О государственных должностях Иркутской области», которая предусматривала премии для госслужащих за работу на противопаводковых мероприятиях 2019 года в Тулуне.
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - ФАС России возбудила в отношении экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко дело об административном правонарушении из-за соглашения по иркутскому аэропорту, заключённому без конкурсных процедур. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вице-мэр Иркутска Руслан Болотов, временно неработающий экс-председатель правительства региона Антон Логашов и генеральный директор АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности» Вячеслав Григорьев лидируют среди кандидатов в мэры Иркутска. Рейтинг составлен конкурсной комиссией по выборам градоначальника по результатам собеседований, прошедших с претендентами на прошлой неделе.
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Срок представления финансовых отчетов за первый квартал 2020 года для региональных отделений политических партий в Иркутской области продлен до 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Жизнь после эпидемии коронавирусной инфекции – какой она будет? Что изменится в экономике, политике и повседневности россиян после того, как пандемия COVID-19 закончится? Телеинформ продолжает публиковать мнения политологов, экономистов, социологов, лидеров мнений. С предыдущим текстом по данной теме можно ознакомиться по ссылке.
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На заседании комитета по госстроительству ЗС 14 мая рассмотрели и рекомендовали принять в первом чтении два законопроекта, предусматривающих внесение изменений в закон «О выборах губернатора Иркутской области».
Тулун, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграме заявил, что уделит пристальное внимание расследованию поджога школы в Тулуне. Если окажется, что акция была спланированной, он будет расценивать ее как политический шантаж, заявил глава региона.
Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Приказом министерства сельского хозяйства РФ с 1 мая 2020 года временно исполняющим обязанности руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия назначен заместитель руководителя этого управления Василий Гармаев.
Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В администрации Иркутска произведены новые кадровые назначения. Исполняющим обязанности заместителя мэра – руководителя аппарата администрации Иркутска назначен Андрей Южаков, занимающий должность советника мэра Иркутска.