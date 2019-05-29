Дума и мэрия Иркутска – о встречах депутатов с избирателями

Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска 29 мая на слушаниях заявили, что администрация города запрещает им встречаться с иркутянами в помещениях школ. В мэрии говорят, что это связано с требованиями безопасности к образовательным учреждениям.

Инициатором рассмотрения вопроса стал депутат Юрий Коренев. Он рассказал о нескольких отказах в предоставлении помещений в школах, где традиционно депутаты встречаются с избирателями. Директора учреждений, по его словам, ссылались на запрет руководителя департамента образования Иркутска Александра Костина, тот в свою очередь – на рекомендацию Роспотребнадзора в связи с ситуацией по гриппу. Аналогичные факты озвучили и другие депутаты – Алексей Распутин, Светлана Кузнецова и Дмитрий Ружников. Они также рассказали, что депутатов не допускают на различные праздничные мероприятия. Депутат Александр Ханхалаев отметил, что уже 15 лет избирается в думу и ни разу такого отношения со стороны чиновников к народным избранникам не наблюдалось.

– Я избирался в думу Иркутска четыре раза, мэрия всегда учиняла препоны тем депутатам, имеющим свою позицию. Мы неудобные депутаты, от нас, наверное, хотелось бы избавиться, но мы отстаиваем интересы жителей, – поддержал Юрий Коренев.

Однако представители мэрии отвергли обвинения. Так, руководитель аппарата администрации города Лариса Краснопёрова сообщила, что места встреч для депутатов строго определены соответствующими документами на федеральном уровне. Это специально отведённые площадки или внутридворовые территории.

­Перечень мест для встреч депутатов всех уровней с избирателями на основании решения думы Иркутска был определён в постановлении администрации города №031-06-1125/7 от 1 декабря 2017 года, и весьма странно, что депутаты не удосужились изучить настолько важную для их деятельности документацию, – говорят в администрации Иркутска. – Школы же в перечень не были включены на основании федерального закона об образовании, который обязывает создавать безопасные условия обучения и воспитания школьников.

Депутаты также попросили мэра Дмитрия Бердникова проверить на соответствие занимаемой должности вице-мэра Виктора Ешеева. Однако вице-мэр призвал народных избранников к конструктивному диалогу, отметив, что «четыре с половиной года общение велось в нормальном режиме», теперь же депутаты только требуют кого-то уволить.