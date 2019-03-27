Дума и полиция Иркутска намерены сотрудничать более тесно

Иркутск, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска и городская полиция планируют заключить рамочное соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Такое предложение было озвучено на депутатских слушаниях 27 марта.

Начальник иркутского отделения ГУ МВД, полковник полиции Олег Савин в рамках ежегодного отчета сообщил, что в Иркутске в 2018 году было раскрыто более 8000 преступлений, в суд направлено более 5000 уголовных дел.

– Показатель раскрываемости вырос по сравнению с предыдущим годом – в целом он составил свыше 50%. Лучшие результаты – у полицейских в Свердловском округе Иркутска, – рассказал он.

Правоохранительные органы поощрили в минувшем году за активную гражданскую позицию и содействие полицейским 14 человек. На территории Иркутска работают 38 опорных пунктов, где помощь горожанам оказывают участковые уполномоченные. В организации работы пунктов принимают участие депутаты городской думы, активисты и общественники.

В ходе обсуждения отчета полиции о работе в 2018 году депутат Александр Квасов предложил рассмотреть справку о деятельности полиции на заседаниях постоянных комиссий думы.

– В этом отчете содержатся конкретные предложения, которые мы тоже можем взять в работу: о проведении мероприятий по профилактике наркомании в школах, о безопасности дорожного движения – в частности, обустройства подземных переходов, обустройства пешеходных переходов, автомобильных дорог с наружным освещением, – отметил Александр Квасов.

Депутаты одобрили внесенную инициативу. Олег Савин также ответил на вопросы депутатов Юрия Коренева, Михаила Корнева, Вячеслава Правенького, Александра Ханхалаева, Виталия Матвийчука и Евгения Выговского. Вопросы касались работы школьных инспекторов и участковых полицейских, обеспечения безопасности дорожного движения и общественного порядка на отдельных территориях города, организации мероприятий по профилактике наркомании и пресечения распространения запрещенных веществ.

– На самом деле можно констатировать факт, что сейчас уровень преступности снижается, раскрываемость растет, но все еще есть определенные нюансы, которыми необходимо заниматься. Город и технологии в целом развиваются, как и преступность, к сожалению. Есть вопросы по безопасности дорожного движения. Прозвучало несколько предложений по усилению взаимодействия с депутатским корпусом, потому что тяжело сотрудничать только в телефонном режиме и без системного подхода определять те очаги напряженности, которые нужно регулировать в первую очередь. Поэтому и заключаем рамочное соглашение, чтобы разработать порядок такого взаимодействия, – подытожил председатель думы Иркутска Евгений Стекачев.

По его словам, речь идет о ежемесячных совещаниях, отправлении материалов со стороны ГУ МВД по профилактике преступлений и безопасности дорожного движения. Сотрудничать будут по всем вопросам, начиная от рекомендаций по обрезке деревьев и заканчивая более глобальными темами.