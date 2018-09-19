Дума Иркутска будет завершать текущий созыв в усеченном составе

Иркутск, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска будем дорабатывать нынешний созыв в сокращенном составе – на места Александра Якубовского и Ларисы Егоровой довыборы проходить не будут.

Как сообщили Телеинформу в пресс-службе облизбиркома, по закону, если до переизбрания органа власти остается менее года, довыборы на освободившиеся в нем места не производятся.

Напомним, Александр Якубовский и Лариса Егорова по итогам выборов 9 сентября стали депутатами Законодательного собрания Иркутской области. Выборы нового состава иркутской думы должны состоятся в сентябре 2019 года.