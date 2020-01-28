Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность МУП «Центральный рынок». Такое решение принято на депутатских слушаниях 29 января.

Вопрос, который в повестке заседания значился как «О позиции администрации города Иркутска в отношении руководства МУП «Центральный рынок», был внесен вице-спикером Евгением Стекачевым.

Народные избранники продолжают настаивать на том, что руководство предприятия необходимо сменить в связи с нарушениями антимонопольного законодательства, которые выявила ФАС по Иркутской области и наложила на МУП штраф в крупном размере. В начале января суд признал решение ФАС обоснованным, однако «Центральный рынок» подал апелляцию в вышестоящую инстанцию. Документы поступили в апелляционный суд в Чите 27 января. Мэрия Иркутска ждет вердикт, чтобы на его основе принять кадровые решения, касающиеся руководства рынка. Пока контракт директора рынка Владислава Свердлова продлен еще на месяц.

По словам вице-мэра Виктора Ешеева, это требуется в том числе и для того, чтобы после решения суда можно было не только установить виновных, но и привлечь их к ответственности.

Однако депутаты думы Иркутска не согласились с доводами администрации и решили инициировать проверку деятельности МУПа.

Кроме того, председатель думы Дмитрий Ружников озвучил информацию о том, что «Центральный рынок» может быть передан в областную собственность. По словам председателя, этот вопрос обсуждался на прошлой неделе на заседании в правительстве и это – единственный способ спасти предприятие от убытков.