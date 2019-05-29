Дума Иркутска отложила рассмотрение вопроса о лишении мандата депутата Ивана Гущина

Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска на заседании 30 мая отложила рассмотрение вопроса о лишении депутатских полномочий Ивана Гущина. С таким требованием ранее выступил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Руководитель аппарата думы Иркутска Максим Абрамов предложил в этом вопросе пойти тем же путем, что и при рассмотрении предыдущих аналогичных обращений главы региона по другим депутатам. То есть отложить решение до получения от губернатора документов, подтверждающих нарушения антикоррупционного законодательства, в которых обвиняют парламентариев, а также проекта решения думы.

Дума поддержала предложенный вариант решения – рассмотрение вопроса отложено. Кроме того, Максим Абрамов рекомендовал всем депутатам, кому губернатор предъявляет такие претензии, но не представляет доказательств, как частным лицам запросить эти документы у главы региона на основании своих конституционных прав. Тогда вопросы будут рассмотрены на июньском заседании думы.

Напомним, губернатор Иркутской области потребовал также отправить в отставку депутатов Григория Резникова, Анатолия Аблова и Александра Панько. Однако дума Иркутска несколько раз откладывала рассмотрение вопросов, выступая с просьбой предоставить необходимые документы для принятия такого решения, как того требуют муниципальный нормативно-правовые акты. Вместо этого Сергей Левченко предпочёл обратиться в суд с требованием признать незаконным бездействие думы. Дума Иркутска, в свою очередь, подготовила возражение на иск. В итоге 7 мая в суде были представлены документы относительно нарушений со стороны Григория Резникова, потому на заседании 30 мая дума рассмотрела требование губернатора, но не нашла нужным лишать депутата полномочий, ограничившись вынесением замечания.