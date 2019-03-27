Дума Иркутска отметила 25-летний юбилей

Иркутск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев 28 марта поздравил думу Иркутска с юбилеем, а также отметил слаженное взаимодействие органа городского самоуправления с губернатором и правительством региона на всем протяжении 25-летней новейшей истории.

Как сообщает пресс-служба губернатора, торжественное собрание прошло в Иркутском драматическом театре имени Охлопкова.

– Хочу отметить, что депутат должен обладать шестым чувством. Это важное чувство – ответственности перед избирателями. 25 лет – немалый срок. За этот период времени накоплен значительный и многогранный опыт, – отметил Владимир Дорофеев. – Все больше жителей Иркутска обращаются к депутатам не только за помощью и советом, но и предлагают свои идеи. Муниципальные программы формируются по заявкам горожан, которые, благодаря системе местного самоуправления, развивают и улучшают столицу Иркутской области.

Напомним, избрание думы Иркутска состоялось 27 марта 1994 года впервые после распада СССР. В настоящее время депутатский корпус состоит из 35 депутатов, избранных от 35 избирательных округов. С 2004 года срок действия депутатских полномочий составляет пять лет. Избирается председатель городской думы, а также председатели постоянных и временных комиссий. Нынешний состав думы является шестым. С марта 2018 года председателем избран депутат Евгений Стекачев. В структуре представительного органа (2014-2019 годы) образовано восемь постоянных комиссий и одна временная. С сентября по июнь ежемесячно проводятся заседания комиссий, фракции, депутатские слушания, заседания думы.