Дума Иркутска подвела итоги 2018 года

Иркутск, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - На заключительном заседании думы Иркутска в 2018 году рассмотрели 14 вопросов. Уточнен бюджет города Иркутска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Откорректированы местные нормативы градостроительного проектирования, одобрен план работы Думы Иркутска на первое полугодие 2019 года.

Кроме того, сообщает пресс-служба гордумы, внесены изменения в ряд положений, ранних решений, корректировки в другие документы. Утверждена численность новой постоянной комиссии думы по транспорту, связи и охране окружающей среды, избраны ее председатель и заместитель председателя.

Отмечается, что изменения в отдельные решения думы внесены по поручению мэра Иркутска в связи с приведением муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством.

В постоянную комиссию по транспорту, связи и охране окружающей среды вошли восемь депутатов, в том числе Анатолий Аблов, Алексей Колмаков, Алексей Боровиков, Евгений Дроков, Дмитрий Жарий, Михаил Корнев. Председателем комиссии избран депутат Алексей Савельев, заместителем – депутат Вячеслав Правенький.