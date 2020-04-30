Думу Иркутска снова возглавил Евгений Стекачёв

Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вице-спикер думы Иркутска Евгений Стекачёв занял пост председателя думы седьмого созыва вместо подавшего в отставку Дмитрия Ружникова. За него на заседании 30 апреля проголосовали 26 народных избранников.

Среди кандидатов также был Александр Перевалов. Ему отдали предпочтение шесть человек. Два бюллетеня были испорчены. Всего голосовали 34 депутата, выборы были тайными и альтернативными.

Напомним, Евгений Стекачёв занимал пост спикера в предыдущем созыве. Также он боролся за кресло и после выборов нового состава думы Иркутска в 2019 году, однако, тогда депутаты избрали своим главой Дмитрия Ружникова.

Дмитрий Ружников сложил полномочия на заседании 30 апреля. Также на заседании думы 30 апреля депутаты думы избрали мэром Руслана Болотова, который с 17 марта 2020 года занимал пост вице-мэра. За Руслана Болотова проголосовали 26 человек, это больше двух третей от общего числа депутатов. Всего на заседании присутствовало 25 депутатов. Также шесть голосов было отдано за депутата Виталия Матвийчука, ещё два – за бывшего вице-мэра Дмитрия Разумова. Голосование было тайным.