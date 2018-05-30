Два тематических и один выездной прием проведут единороссы Приангарья в июне

Иркутская область, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутатский центр иркутской регприемной «Единой России» в июне работает в соответствии с графиками, утвержденными фракциями ЕР в ЗС Приангарья и думе Иркутска. Запланированы встречи с депутатами Госдумы, два тематических и один выездной прием.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, график опубликован на сайте региональной общественной приемной. Прием депутатами Госдумы ведется по предварительной записи, дата и время согласовываются дополнительно. Записаться на прием к депутату можно на сайте общественной приемной или по телефону: 8 (3952) 24-02-73.

Кроме того, 22 июня состоится выезд в Усолье-Сибирское. В этот день с 10:00 до 13:00 на вопросы усольчан ответят представители министерства здравоохранения Иркутской области и реготделения ПФР.

Также в Иркутске пройдут два тематических приема. 20 июня с 15:00 до 17:00 – для женщин в трудной жизненной ситуации. Прием проведет руководитель кризисного центра «Мария» Наталья Кузнецова. 26 июня с 15:00 до 16:00 – прием по юридическим вопросам. Жителей региона проконсультируют специалисты Государственного юридического бюро по Иркутской области.