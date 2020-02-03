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Политика
03.02.2020

«Двойственность и универсальность»: Сергей Шмидт – о планируемых поправках к Конституции РФ

Иркутск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать мнения региональных экспертов об изменении Конституции РФ, которое в своем послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года предложил президент России Владимир Путин. Своим мнением поделился политолог и публицист Сергей Шмидт.

– Не боясь показаться банальным, я, в общем-то, разделяю мнение многих экспертов о том, что вносимые поправки в Конституцию так или иначе связаны с запущенным процессом, именуемым у нас «транзитом власти». Напомню, что нет консенсуса по поводу того, каким он будет. Есть две радикально противоположные точки зрения. Согласно одной, транзит власти направлен на сохранение действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным имеющейся у него политической и административной власти. Согласно другой это попытка Путина сохранить основы «путинской России» без самого Путина. То есть второй вариант предполагает, что все-таки действующий президент отойдет от власти, – говорит Сергей Шмидт.

По мнению эксперта, наиболее реалистичен некий серединный вариант, когда Владимир Путин сохранит серьезное влияние в российской политике, оставляя за собой «блокирующий пакет акций» при принятии политических решений, но этот объем влияния сократится, а не увеличится.

– Единственное, я не возьмусь предсказать, в какой должности он пребудет после 2024 года. Судя по тому, что мы видим в поправках, это может быть глава Госсовета, председатель Совета Федерации или председатель Государственной думы. Есть еще вариант, связанный с Советом безопасности, но насколько я понимаю, поправки ничего в нем не меняют, – отмечает Сергей Шмидт.

Он подчеркивает, что уникальность обновленной Конституции будет заключаться в том, что она сможет служить удобным инструментом обеспечения двух совершенно противоположно направленных политик. Это политика смягчения авторитаризма, его демократизации, и политика ужесточения, усиления авторитаризма. По словам Сергея Шмидта, если действующая власть отважится на первый эксперимент, то обновленная Конституция предоставит соответствующие институциональные возможности, так как предполагает рассредоточение власти, которая прежде была в руках президента, между несколькими институтами политической системы.

– Я имею в виду Госдуму, правительство, Совет федерации и Госсовет, который должен появиться. Такова политическая теория, что если происходит такое рассредоточение, то это – шаг от авторитаризма к демократизации, – говорит эксперт. – Если же кому-то захочется укрепить авторитаризм, то, как ни странно, та же самая обновленная Конституция позволит и это. Я именую нынешнюю республику в России «сверхпрезидентской», несмотря на то, что формально она, конечно же, смешанная. Так вот, обновленная Конституция позволяет сделать ее «сверхпрезидентской в квадрате».

Он обращает внимание на то, что в случае вероятного спора о законах между президентом и Государственной думой, если он произойдет, по имеющейся Конституции дума могла преодолеть вето главы государства, на этом ставилась точка. А теперь, говорит эксперт, президент может продолжать бороться за принятие закона.

Кроме того, президент, по сути, сможет убирать судей Конституционного и Верховного судов. И в плюс к этому – Государственный совет, который будет определять основные направления внутренней и внешней политики, будет формироваться опять же президентом.

– В итоге мы получаем уникальную «диалектическую» Конституцию, если под словом «диалектика» понимать нечто внутренне противоречивое, опирающееся на единство и борьбу противоположностей. Это инструмент универсального типа. Власть в России может воспользоваться им для эффективной как демократизации, так и авторитаризации. Наш президент и его команда действуют как настоящие политики – всегда создают возможности для реализации разных сценариев, но выбирают конкретный, исходя из ситуации. Если та будет благоприятствовать демократизации, с их точки зрения, они выберут этот сценарий. Если же демократизация будет приводить к самому обычному российскому результату, – тот, кто идет на ослабление собственной власти, ее теряет, – то они могут легко, не меняя Конституцию, развернуть процесс в направлении укрепления авторитарного начала во власти. Мне кажется, что эта диалектика Конституции – самое главное, что надо понимать о происходящем, – подчеркивает Сергей Шмидт.

Говоря о социальных поправках, вносимых в Конституцию, он допускает, что они вносятся для того, чтобы люди с большей радостью голосовали в целом за пакет этих предложений. По словам Сергея Шмидта, эти поправки, как и предложения, озвученные президентом в послании к Федеральному Собранию, – определенная психологическая компенсация за проведенную пенсионную реформу.

– А вот то, что из Конституции делается удобный инструмент, которым можно будет легко пользоваться для изменения направления политики в радикальном масштабе, это, мне кажется, самое существенное, – повторяет эксперт.

Одна из поправок президента затрагивает приоритет Конституции РФ над международными договорами. По мнению Сергея Шмидта, с одной стороны этот пункт понравится российскому обществу. С другой стороны, этот пункт важен для самого Владимира Путина, потому что он «составляет чуть ли не основу его политической философии».

– Это сакрализация суверенитета. Суверенитет – это абсолютная ценность для действующего президента, и поэтому для него важно это все включить в обновленную Конституцию. Также это – важная ценность и для российского общества, своего рода «политическая религия» России. Ее суть в том, что «пусть мы будем ошибаться, но учить себя жить мы не позволим никому». Бороться с этим бессмысленно. Я всегда говорил о том, что оппоненты Путина должны принимать во внимание «политическую религию» российского народа, – отмечает Сергей Шмидт.

Он также считает, что поскольку принцип примата международного права был записан в неизменных статьях Конституции, про суверенитет «допишут в других главах». Таким образом тезис Сергея Шмидта о диалектике подтверждается и на этом уровне – две части Конституции будут противоречить друг другу. Кстати, то же самое, по словам эксперта, будет связано и с местным самоуправлением, поскольку в одном месте записано, что оно отделено от государственной власти, а в другом – что они составляют единство в рамках публичной власти.

– Сразу хочу сказать, что есть версия, что мы будем иметь две Конституции под одной обложкой. На мой взгляд, суждение немного слишком радикальное, однако, будь я юристом, я бы ввел понятие «конституционная диалектика». Эта противоречивость станет очень важной чертой Конституции, – говорит Сергей Шмидт.

В заключение он подчеркнул, что ни одна страна не может провозгласить абсолютного суверенитета по отношению к международному праву, потому что с ней тогда никто и никогда не будет заключать международные договоры.

– Сам этот принцип примата международного права не отнимает суверенитет, а показывает миру, что мы несем ответственность за наши внешнеполитические обещания. Но, подчеркиваю, это касается именно международных договоров. А понятие международного права действительно пугает защитников суверенитета, но выкинуть его из Конституции нельзя, поскольку оно находится в неизменяемой первой главе. Поэтому, я так понимаю, выбор был сделан следующий: либо создавать совсем новую Конституцию, либо менять неизменяемые главы через реальный референдум и Конституционное Собрание, либо просто записать новые принципы в другие главы и получить как бы две Конституции под одной обложкой, или сделать вот такую диалектическую, внутренне противоречивую Конституцию. И я почти уверен, что она такая не единственная в мире, – подытожил Сергей Шмидт.

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