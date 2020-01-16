Иркутск, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Двух заместителей министра образования назначили в Иркутской области 13 января. Их педагогическому сообществу представил глава региона Игорь Кобзев.

Как сообщает пресс-служба губернатора, пост замминистра по вопросам среднего профессионального образования занял Артем Якубовский, который до этого 17 лет возглавлял Иркутский авиационный техникум. Заместителем министра по вопросам общего и дошкольного образования стала Наталья Черных. Также она будет курировать отдел социальной адаптации отдельных категорий детей.

Наталья Черных 24 года работает в сфере образования, прошла путь от учителя до руководителя образовательной организации, семь лет проработала в Службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. За личный вклад в развитие системы образования ей присвоено почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации».