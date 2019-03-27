«Единая Россия» будет добиваться компенсации уже нанесенного экологического ущерба от строительства завода на Байкале

Москва, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» будет добиваться, чтобы собственники завода по розливу воды из Байкала компенсировали ущерб, нанесенный экосистеме байкальской зоны. Об этом заявил координатор партпроекта ЕР «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя решение Кировского районного суда Иркутска о признании незаконным разрешения на строительство завода.

– Суд удовлетворил соответствующий иск Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры. Решение суда однозначно говорит, что «Единая Россия» была права в этой ситуации, поставив под сомнение законность строительства. Это не конец. Конец будет тогда, когда собственники демонтируют оборудование, установленные трубы, компенсируют ущерб, нанесенный водоемам, потому что были зафиксированы нефтеразливы, – цитирует Владимира Бурматова пресс-служба ИРО ВПП ЕР.

Координатор партпроекта ЕР отметил, что байкальской природе был нанесен серьезный ущерб.

– С нашей точки зрения должна произойти рекультивация земель и ущерб, который был нанесен собственниками оборудования, должен быть возмещен. Таловские болота важны для экосистемы, потому что там во время перелета останавливаются краснокнижные птицы. Баланс экосистемы был нарушен, и сейчас его предстоит восстанавливать, – заявил Владимир Бурматов.

Парламентарий также добавил, что в ближайшие два дня проведет встречи с прокурором Иркутской области, с природоохранным прокурором, с активистами экологического движения и с представителями Минприроды России, на которых будут обсуждаться дальнейшие действия для решения сложившейся ситуации на Байкале, потому что «точка будет поставлена, когда Байкалу не будет ничего угрожать, а пока угроз еще очень много».

Отметим, суд решил удовлетворить требования Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора в интересах неопределенного круга лиц, признать незаконным решение экспертной комиссии о положительном заключении экологической экспертизы, признать незаконными приказ об утверждении заключения и разрешение на строительство объекта.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА:

Строительство завода в поселке Култук Слюдянского района началось в январе 2019 года. Общий объем инвестиций составляет около 1,5 млрд рублей. Первый этап производства планируют запустить в этом году, второй и третий – до 2021 года, объем выпуска продукции к этому моменту составит 528 тысяч литров в сутки, или 158 тысяч 400 кубометров воды в год