«Единая Россия» будет добиваться компенсации уже нанесенного экологического ущерба от строительства завода на Байкале

Москва, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» будет добиваться, чтобы собственники завода по розливу воды из Байкала компенсировали ущерб, нанесенный экосистеме байкальской зоны. Об этом заявил координатор партпроекта ЕР «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя решение Кировского районного суда Иркутска о признании незаконным разрешения на строительство завода.
– Суд удовлетворил соответствующий иск Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры. Решение суда однозначно говорит, что «Единая Россия» была права в этой ситуации, поставив под сомнение законность строительства. Это не конец. Конец будет тогда, когда собственники демонтируют оборудование, установленные трубы, компенсируют ущерб, нанесенный водоемам, потому что были зафиксированы нефтеразливы, – цитирует Владимира Бурматова пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
Координатор партпроекта ЕР отметил, что байкальской природе был нанесен серьезный ущерб.
– С нашей точки зрения должна произойти рекультивация земель и ущерб, который был нанесен собственниками оборудования, должен быть возмещен. Таловские болота важны для экосистемы, потому что там во время перелета останавливаются краснокнижные птицы. Баланс экосистемы был нарушен, и сейчас его предстоит восстанавливать, – заявил Владимир Бурматов.
Парламентарий также добавил, что в ближайшие два дня проведет встречи с прокурором Иркутской области, с природоохранным прокурором, с активистами экологического движения и с представителями Минприроды России, на которых будут обсуждаться дальнейшие действия для решения сложившейся ситуации на Байкале, потому что «точка будет поставлена, когда Байкалу не будет ничего угрожать, а пока угроз еще очень много».
Отметим, суд решил удовлетворить требования Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора в интересах неопределенного круга лиц, признать незаконным решение экспертной комиссии о положительном заключении экологической экспертизы, признать незаконными приказ об утверждении заключения и разрешение на строительство объекта.
ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА:
Строительство завода в поселке Култук Слюдянского района началось в январе 2019 года. Общий объем инвестиций составляет около 1,5 млрд рублей. Первый этап производства планируют запустить в этом году, второй и третий – до 2021 года, объем выпуска продукции к этому моменту составит 528 тысяч литров в сутки, или 158 тысяч 400 кубометров воды в год
В 2017 году официально озвучивалось, что собственником предприятия является ООО «АкваСиб», а ее основным соучредителем и инвестором – Дацинская водная компания. Это подтверждается и выпиской из ЕГРЮЛ: ООО «АкваСиб» создано в 2012 году и с тех пор состав ее учредителей не менялся. По словам представителей предприятия, инициатива включить его в реестр инвестиционных проектов Иркутской области исходила именно от губернатора Сергея Левченко. На недавней же пресс-конференции в Москве глава Приангарья заявил, что не знал о планах компании поставлять воду в КНР.
После того, как в 2012 году было создано ООО «АкваСиб», компания начала собирать все разрешительные документы. Как сообщили представители предприятия на пресс-конференции, процесс этот шел до 2016 года. Затем компания оформила в собственность земельные участки. Никаких нареканий до последнего времени деятельность предприятия со стороны властей не вызывала.
Все изменилось после того как на арене появилась организация «Экозащита 365», представители которой заявили, что на руках есть доказательства, что строительство завода в Култуке незаконно и может нанести серьезный вред экосистеме озера. Дальше события начали развиваться стремительно и получили федеральную огласку. После этого Сергей Левченко изменил свое отношение к проекту. Губернатор, который во время предвыборной гонки за кресло главы региона обещал «услышать голос каждого», в ситуации с Култуком отреагировал на возмущение населения только после того, как «сверху постучали». До этого на Сергея Левченко не повлияли даже сообщения о предварительных результатах прокурорской проверки предприятия, инициированной местными жителями.
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