«Единая Россия» определилась с кандидатом на пост главы Большого Луга в Шелеховском районе

Шелеховский район, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Предварительное голосование по определению кандидата от партии «Единая Россия» на должность главы Большелугского муниципального образования Шелеховского района состоялось 5 февраля. Большинство избирателей – 24 из 25 присутствующих – отдали свои голоса за члена партии «Единая Россия», директора «Школы искусств п. Большой Луг» Татьяну Лапоха, сообщает пресс-служба реготделения политической организации.

Как рассказал секретарь Шелеховского районного отделения партии «Единая Россия» Алексей Тенигин, партийцы почти единогласно проголосовали за кандидатуру Татьяны Лапоха, потому что ей доверяют жители поселения.

– Это человек, который уже 20 лет воспитывает в наших детях любовь к искусству. Человек, который знает проблемы односельчан, понимает, как можно их решить. Жители муниципального образования доверяют Татьяне Валерьевне, именно поэтому они активно поддержали ее инициативу о смене статуса поселения на сельский. Думаю, что Татьяну Валерьевну жители поддержат и на выборах главы поселения, – сказал Алексей Тенигин.

Члены большелугских первичных отделений партии «Единая Россия» также путем тайного голосования определили кандидатов в депутаты Думы Большелугского МО. По результатам предварительного голосования по пятимандатному округу №1 от партии будут выдвинуты Наталья Рожицына, Сергей Лапоха, Мария Вожова, Артём Пичугин, Ирина Моркель. Кандидатами от «Единой России» по пятимандатному округу №2 определены Владислав Кузнецов, Мария Шубина, Екатерина Истомина, Юлия Рахвалова и Ирина Жукова.

Напомним, досрочные выборы главы и депутатов думы Большелугского муниципального образования состоятся 22 марта 2020 года в связи с присвоением посёлку Большой Луг статуса сельского поселения.