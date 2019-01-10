«Единая Россия» определилась с кандидатом на пост мэра Черемховского района

Черемховский район, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Черемховском районе 11 января прошло предварительное голосование по определению кандидатуры для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на должность мэра Черемховского районного муниципального образования, сообщает пресс-служба ИРО партии.

В голосовании приняли участие два кандидата: первый заместитель мэра Черемховского района Ирина Тугаринова и начальник отдела ЖКХ управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования Евгений Боровнев. В качестве выборщиков зарегистрировались 73 человека.

По словам руководителя исполкома Иркутского регионального отделения партии Светланы Брагиной, кандидаты представили свои программы, обменялись мнениями о перспективах развития района. По итогам тайного голосования большинство голосов было отдано Ирине Тугариновой.

– Ирина Тугаринова – сильный специалист, профессионал, которого уважают жители Черемховского района. Она досконально знает все проблемы муниципалитета, знает, как развивать территорию. Уверен, это лучший выбор, – отметил секретарь Черемховского районного местного отделения партии, председатель комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении ЗС Иркутской области Виктор Побойкин.

Напомним, досрочные выборы мэра назначены на 3 марта 2019 года в связи с избранием Виктора Побойкина депутатом Законодательного собрания Иркутской области в сентябре 2018 года.