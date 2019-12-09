«Единая Россия» озаботилась качеством питьевой воды в Иркутской области

Иркутская область, 7.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия» в ходе мониторинга выявило проблемы с обеспечением жителей качественной питьевой водой во многих населённых пунктах региона. Об этом сообщает пресс-служба реготделения политической организации.

Мониторинг провели по инициативе секретаря Иркутского регионального отделения «Единой России», председателя Законодательного собрания Иркутской области Сергея Сокола. Итоги мониторинга обсудили депутаты фракции «Единая Россия» в Заксобрании под председательством руководителя фракции Кузьмы Алдарова.

В рамках заседания обсудили основные проблемы, связанные с обеспечением питьевой водой жителей Приангарья. Депутаты обеспокоены тем, что жители далеко не всех территорий Приангарья обеспечены качественной питьевой водой.

Так, качество питьевой воды не соответствует нормам СанПиНа в 17 поселениях Аларского района, 12 муниципальных образованиях Заларинского района, двух муниципалитетах Нижнеилимского района, посёлке Эдучанка Усть-Илимского района, микрорайоне ЯГУ Усть-Кута, а также в Балаганском МО, Боханском и Братском районах. Кроме того, существует общественный запрос на бурение артезианских скважин и строительство водонапорных башен в девяти муниципалитетах Аларского района, селе Подъеланка Усть-Илимского района, деревнях Куреть, Харанцы, Халтай, Ялга, Песчаная Ольхонского района, Нижнеилимском и Боханском районах.

Необходимо произвести строительство объектов центрального водоснабжения в девяти поселениях Балаганского района и трёх поселениях Ольхонского района. Есть потребность в покупке специализированного автотранспорта для доставки питьевой воды в селе Шарагай Балаганского района, в шести муниципалитетах Нижнеилимского района и Бугульдейском МО Ольхонского района.

Местные отделения «Единой России» выяснили также, что в Балаганском районе, в шести муниципалитетах Нижнеилимского района и микрорайоне ЯГУ Усть-Кута требуется модернизация и капитальный ремонт инженерных сетей.

Отдельным вопросом депутаты фракции «Единая Россия» рассмотрели вопрос строительства водозабора в Рудногорске Нижнеилимского района. Напомним, строительство водозабора в Рудногорске началось в 2008 году и до сих пор не завершилось. За это время по последним официальным данным в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» в социально значимый объект было вложено 169,3 млн рублей бюджетных средств, в том числе 127,2 млн – из казны Приангарья.

На текущий момент строительство водозабора в Рудногорске не ведётся. По последней информации администрации Нижнеилимского района, в мае 2019 была проведена корректировка проектной документации и подготовлена сметная документация на окончание стоимости строительства объекта. В сентябре 2019 года администрация получила отрицательное заключение государственной экспертизы. В ноябре после устранения замечаний, ПСД вновь направили на экспертизу. При условии положительного заключения госэкспертизы, Рудногорское муниципальное образование сможет подать заявку на участие в подпрограмме «Чистая вода» для получения субсидий на реконструкцию и модернизацию Рудногорского водозабора.

Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Иркутской области обеспокоены затянувшимися сроками строительства объекта, принято решение взять строительство Рудногорского водозабора на особый партийный контроль.