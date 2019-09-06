«Единая Россия» побеждает на муниципальных выборах в Иркутской области

Иркутская область, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - По предварительной информации, в большинстве муниципальных образований Иркутская область на выборах глав и депутатов местных дум победили кандидаты от «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.

На выборах в Иркутской области «Единая Россия» лидирует в большинстве муниципальных образований. По предварительной информации, мэрами районов избраны: Максим Модин в Шелеховском районе, Яков Макаров – в Усть-Илимском, Сергей Чонский – в Катангском, Сергей Швецов – в Казачинско-Ленском, Кирилл Свистелин – в Киренском, Сергей Чемезов – в Усть-Удинском, Сергей Гомбоев – в Нукутском, Эдуард Коняев – в Боханском. Кроме того, единоросс Сергей Серебренников победил на выборах мэра Братска.

Секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России» Сергей Сокол поздравил однопартийцев с победой.

– Поздравляю кандидатов от «Единой России» с уверенной победой на выборах. Эта избирательная кампания в очередной раз показала доверие наших избирателей к кандидатам партии «Единая Россия». Я благодарю жителей Иркутской области за то, что они сделали свой выбор в пользу достойных кандидатов, а избранным мэрам и депутатам городских и сельских дум желаю быть мудрыми и оправдать оказанное избирателями доверие, – сказал Сергей Сокол.

Кроме того, по предварительной информации, «Единая Россия» лидирует также и по итогам выборов депутатов дум муниципальных образований Иркутской области.