«Единая Россия» помогла добиться совершенствования законодательства о долевом строительстве

Иркутская область, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в том числе в части выделения бюджетных средств на достройку проблемных домов.

Это является продолжением работы «Единой России» по решению проблем обманутых дольщиков по поручению президента России Владимира Путина, подчеркнул депутат Госдумы, руководитель Рабочей группы президиума Генерального совета партии по защите прав дольщиков Александр Якубовский, сообщает пресс-служба партии.

– Принятые сегодня поправки в бюджет 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в части выделения бюджетных средств на достройку проблемных домов направлены на исполнение поручения президента России о решении проблемы обманутых дольщиков в ближайшие два года, – отметил он, напомнив, что «Единая Россия» принимает активное участие в совершенствовании законодательства в этой сфере.

Александр Якубовский подчеркнул, что финансирование в размере 36 млрд рублей станет дополнительной поддержкой для регионов в части исполнения поручения президента.

– Мы приняли поправки, которые позволяют регионам создавать Фонды защиты прав участников долевого строительства. Для их работы по достройке проблемных объектов требовалось дополнительное финансирование, которого зачастую нет в региональных бюджетах. Теперь возможности регионов будут расширены, – пояснил депутат.

Напомним, как отметил министр финансов Антон Силуанов, представивший проект поправок в бюджет в Госдуме, часть средств будет направлена на решение жилищных вопросов. В частности, 16 млрд рублей предлагается направить в качестве взноса в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. По мнению министра, эти средства позволят достроить жилье «в наиболее критичных регионах, где наибольший объем жилья с рисками недостроя». Кроме того, 20 млрд рублей предлагается выделить для докапитализации банка «ДОМ.РФ», который «активно включился в кредитование застройщиков, перешедших к финансированию строительства с использованием эскроу-счетов».

– Нам нужно создать новый, дополнительный кредитный ресурс для того, чтобы такие застройщики получили кредитные ресурсы, – пояснил Антон Силуанов.

Пакет законопроектов «Единой России», принятых Госдумой во втором чтении, помогает в решении проблем обманутых дольщиков и определяет порядок дальнейших действий в отношении объектов долевого строительства, заявил Александр Якубовский.

– Сегодня во втором чтении Госдумой были приняты два законопроекта, которые способствуют решению проблемы обманутых дольщиков в части множества застарелых проблем. Очень важно, что первым из законопроектов предусматривается создание единого реестра проблемных объектов, участие в создании которого принимает Рабочая группа «Единой России». Он будет размещен в единой информационной системе жилищного строительства, – рассказал Александр Якубовский.

Он также отметил, что будет устранена коллизия, связанная с использованием материнского капитала в долевом строительстве.

– С принятием законопроекта использование материнского капитала при строительстве с использованием счетов эскроу станет возможным, – пояснил парламентарий.

По его словам, будет решена еще одна не менее важная проблема – порядок выплаты компенсации обманутым гражданам.

– Ранее люди могли рассчитывать только на несоразмерное стоимости их жилья материальное возмещение, так как оно рассчитывалось на момент заключения договора долевого участия. Теперь компенсация будет выплачиваться исходя из рыночной стоимости аналогичного жилья, – рассказал Александр Якубовский.

Помимо этого, законопроектами предусматривается возможность дополнительного привлечения средств Фондами защиты прав участников долевого строительства в регионах путем передачи им страховых портфелей. Также Фонды смогут выступать поручителями застройщиков перед банками, чтобы получить проектное финансирование.

– Также дополнительную защиту получат покупатели апартаментов, которые по новым правилам будут защищены наравне с покупателями жилых помещений. Это дополнительно уравняет права дольщиков, – заключил депутат.