«Единая Россия» предлагает расширить перечень оснований для ипотечных каникул

Москва, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» предложили расширить список оснований для получения ипотечных каникул, включив в него рождение второго ребёнка. Депутат Государственной Думы ФС РФ от Иркутской области Александр Якубовский поддерживает расширение перечня категорий граждан, имеющих право на предоставление ипотечных каникул. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.

Перечень оснований, по которым банки будут обязаны вводить ипотечные каникулы для заемщиков, должен быть максимально широким и включать в себя не только потерю работы, но и вторую беременность. Об этом заявила член общественного совета партийного проекта «Крепкая семья», депутат Государственной Думы Татьяна Цыбизова в ходе заседания внутрипартийной дискуссионной площадки партии «Единая Россия» «Благополучие человека» на тему «Доступная ипотека – шаг к семейному благополучию».

– До 25 марта в Государственную Думу должны быть внесены законопроекты, которые будут касаться ипотечных каникул и продления сроков субсидирования процентной ставки до 6% для лиц, у которых родился второй ребенок. Что касается ипотечных каникул, то мы, депутаты, будем смотреть как в законопроекте будут описываться случаи их предоставления. И нужно предложить одной из причин для получения ипотечных каникул – повторную беременность. Ведь в настоящее время обладатели ипотеки крайне редко планируют вторую и последующую беременности только потому, что хотят, как можно быстрее погасить этот кредит, – сообщила Татьяна Цыбизова.

Напомним, в феврале в послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин призвал разработать для защиты людей, выплачивающих ипотеку дополнительные законодательные гарантии.

– Предлагаю предусмотреть «ипотечные каникулы», то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить своё единственное жильё, а кредит передвинуть, погасить позднее, – заявил глава государства.

Депутат Государственной Думы, член президиума генсовета «Единой России», член регионального политсовета Иркутского регионального отделения партии Александр Якубовский активно поддерживает расширение перечня категорий граждан, имеющих право на предоставление ипотечных каникул, и отмечает, что этот вопрос следует рассматривать комплексно.

– Ипотечные каникулы должны касаться не только тех, кто остался без дохода, и тех, кого обманул застройщик. Категорий людей, нуждающихся в подобной льготе, гораздо больше, – поясняет Александра Якубовский. – Перечень тех, кому данная льгота призвана помочь, требует уточнения и расширения, чем наша рабочая группа на данный момент и занимается.