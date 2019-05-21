«Единая Россия» предлагает снизить первоначальный взнос по льготной сельской ипотеке до 10%

Воронеж, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» выступают за снижение первоначального взноса по льготной ипотеке для жителей сельских территорий до 10% от общей стоимости жилья.

По мнению участников Форума сельских депутатов, который проходит 21 мая в Воронеже, существующий сегодня порог первоначального взноса на уровне 20% является неподъемным для многих сельских жителей, сообщает пресс-служба партии.

– Сельские жители являются одними из самых малообеспеченных. Для них вступить в программу с 20-процентным первым взносом даже при льготной ставке в 3% годовых – крайне сложно. Было бы справедливо минимальный первоначальный взнос установить на уровне 10%, как это уже сделано в некоторых государственных программах, в том числе по обеспечению жильем молодых специалистов. Это позволит вступить в ипотечную программу молодым и малообеспеченным семьям, в первую очередь, многодетным, – сказал депутат Земского собрания Дубовского сельского поселения Белгородского района Александр Шкарлет.

По его словам, для этого Центральному Банку РФ необходимо пересмотреть требования к банкам–участникам ипотечных программ на селе в части объемов резервирования по ипотечным кредитам.

– В вопросе снижения первоначального взноса банки сдерживают нормативные требования ЦБ. Регулятор при уменьшении размера первоначального взноса существенно повышает для банка размер резерва на возможные потери по ссудам. В Центробанке такие кредиты считают более рискованными, – пояснил участник форума.

Напомним, в Воронеже проходит форум сельских депутатов партии «Единая Россия». Участники Форума обсуждают вопросы социального развития села и проект государственной программы «Развитие сельских территорий», подготовленный Министерством сельского хозяйства РФ по поручению президента России Владимира Путина. Участие в обсуждении вопросов развития сельских территорий принимают более 250 человек, в том числе депутаты сельских поселений Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской и Белгородской областей: фермеры, учителя, врачи, соцработники. Предложения, выработанные на панельных дискуссиях, будут представлены председателю партии, премьер-министру Дмитрию Медведеву на пленарном заседании.