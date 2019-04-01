«Единая Россия» предлагает включить малые города в проект по реконструкции сельских спортзалов

Москва, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Партийный проект «Единой России» «Детский спорт» совместно с министерством просвещения РФ готовит инициативу по включению в программу реконструкции спортивных залов в сельских школах общеобразовательных учреждений, расположенных в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек. Поправки в нормативно-правовые акты планируется внести до конца года, пишет пресс-служба партии. Об этом заявила координатор партийного проекта «Детский спорт», заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Ирина Роднина, комментируя заявление министра просвещения РФ Ольги Васильевой о том, что почти треть школ в России нуждаются в ремонте спортзалов. – Мы прорабатываем этот вопрос с министерством просвещения РФ. Надеюсь, что за год мы сможем внести соответствующие правки в нормативно-правовую документацию программы и со следующего года включить в реализацию направления общеобразовательные учреждения, расположенные в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек, – заявила координатор партпроекта «Детский спорт». Она отметила, что министр просвещения РФ заявила о запросе на строительство спортивных сооружений в школах малых городов и поселков городского типа. Она также сообщила, что в прошлом году от координаторов проекта «Детский спорт» в регионах и руководителей органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта субъектов РФ регулярно поступали обращения с просьбой расширить географию направления «Реконструкция спортивных залов в сельских школах» до малых городов и поселков городского типа. Ирина Роднина сообщила, что за время реализации направления партпроекта «Детский спорт» было отремонтировано 4 тысячи 688 сельских школьных спортивных залов, перепрофилировано под спортивные залы 268 аудиторий и оснащено 1924 открытых плоскостных спортивных сооружений. – В этом году финансирование направления продолжено, общий объем средств составил 1,455 млрд рублей, – сказала она. Ранее на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что более 12 тысяч из 40,7 тысячи российских школ нуждаются в ремонте спортивных залов, еще 4 тысячи 441 не имеют их вовсе. По словам министра, в реализуемой Минпросвещения и партией «Единая Россия» с 2014 года программе развития инфраструктуры в сельской школе приняли участие 83 региона, из федерального бюджета было выделено 8 млрд рублей, из региональных – 300 млн. Было построено 5 тысяч 295 новых залов, 2 тысячи школ получили новые открытые спортивные сооружения. Региональный координатор проекта «Детский спорт», заместитель председателя думы Ангарского городского округа Артем Детышев поддерживает инициативу партии включить села и малые города в программу реконструкции спортзалов, которые, по его словам, в большинстве небольших населенных пунктов являются единственными профильными помещениями для занятий спортом. – За прошедшие несколько лет с помощью проекта «Детский спорт» мы смогли отремонтировать значительное количество школьных спортзалов в сельской местности по всему региону, включая отдаленные поселения, но запрос действительно гораздо шире. Спортивная инфраструктура нуждается в повсеместной модернизации. И мы рады тому, что сигнал, поступающий от жителей, был услышан и в следующем году средства проекта будут направлены на восстановление школьных спортзалов в поселках и малых городах с численностью жителей до 50 тысяч человек. В большинстве этих населенных пунктов это практически единственные профильные помещения для занятия физической культурой, – отметил Артем Детышев. – Теперь важно в короткие сроки максимально оповестить муниципальные власти, чтобы они успели провести необходимые подготовительные работы, разработать проектно-сметную документацию, что также очень важно. Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... единая россия

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