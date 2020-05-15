«Единая Россия» собрала 402 миллиона рублей пожертвований на помощь медикам

Россия, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» собрала 402 миллиона рублей на помощь медикам и гражданам в условиях пандемии коронавируса. Деньги поступили в виде членских взносов и благотворительных пожертвований. Об этом в соцсетях сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, пишет пресс-служба ЕР.

Ранее Медведев призвал представителей партии пожертвовать средства на помощь врачам, волонтерам и людям, оказавшимся в сложной ситуации во время пандемии.

– По согласованию с Минздравом закупаем реанимобили с аппаратами ИВЛ, которые передадим наиболее нуждающимся регионам, – написал Дмитрий Медведев.

Председатель партии отметил, что деньги в том числе пойдут на защитные костюмы для врачей в регионах, где выявлено большое количество инфицированных. Несмотря на то, что ситуация со средствами индивидуальной защиты в больницах улучшилась, в ряде медучреждений их все еще не хватает.

Кроме этого, Андрей Турчак рассказал, что часть собранных средств пойдет на закупку медицинских масок, которые будут бесплатно раздавать активисты волонтёрских центров партии жителям всех регионов страны.

– Во многих регионах сейчас вводится масочный режим, чтобы минимизировать распространение вируса в период завершения режима самоизоляции. В связи с этим волонтерские центры партии в некоторых регионах уже бесплатно раздают гражданам наборы индивидуальной защиты – перчатки и маски. Эту работу мы будем масштабировать – уже со следующей недели волонтерские центры во всех регионах приступят к этой работе, – сказал Андрей Турчак.

Напомним, в Иркутской области под руководством секретаря регионального отделения партии Сергея Сокола действует волонтерский центр «Единой России». С начала открытия центра добровольцы оказали адресную помощь 3773 жителям региона. За правовой поддержкой на номер «горячей линии» обратилось 100 человек.

Также силами волонтерского центра «Единой России» для больниц Иркутска удалось приобрести транспорт. Кроме этого на прошлой неделе были доставлены продуктовые наборы для сотрудников 13 медицинских учреждений области, 15 мая груз с продуктами для медиков был отправлен в Братск

Волонтеры по мере сил стараются наиболее оперативно реагировать на поступившие обращения. Помощь оказывается во всех муниципальных образованиях Приангарья. Для того, чтобы получить помощь, жителям Иркутской области необходимо позвонить по номерам: 8914 955 75 33, 8 (3952) 34-38-12, 8 (3952) 24-02-73, 8 (3952) 24-08-59. Далее добровольцы на возмездной основе доставят из магазинов или аптек нужные товары. Связаться с юристами-волонтерами можно по номеру 89140051905.