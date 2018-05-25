«Единая Россия» увеличила в Иркутске число площадок для дебатов

Иркутская область, 26.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На заседании оргкомитета Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» 25 мая состоялось очередное заседание, на котором была аннулирована регистрация 12 участников предварительного голосования и принято решение об организации пяти дополнительных площадок для дебатов. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.

Оргкомитет принял решение включить в график дебатов дополнительные площадки. Напомним, по регламенту, каждый зарегистрированный участник должен принять участие в дебатах дважды. Член оргкомитета Павел Степанов высказался против такого решения, отметив, что дебаты должны проходить на территории избирательного округа, в присутствии жителей.

Руководитель исполкома Иркутского регионального отделения партии Светлана Брагина пояснила, что решение увеличить число дебат-площадок связано с обращениями участников, которые в дни проведения дебатов находились либо на больничном, либо в командировке.

– Конечно, дебаты проходят интереснее в присутствии зрителей. Однако онлайн-трансляцию дебатов можно увидеть на сайте предварительного голосования в режиме онлайн или в записи. У Оргкомитета в приоритете создание равных условий всем участникам процедуры, – отметил секретарь регионального отделения ЕР Сергей Брилка.

Кроме дебатов, члены оргкомитета скорректировали список участников предварительного голосования. Напомним, изначально было зарегистрировано 196 кандидатов, аннулирована по письменному заявлению регистрация у Ющенко Андрея, Шилина Дениса, Савченко Евгения, Беззубенко Артема, Маркидонова Анатолия, Сафронова Александра, Ершова Дмитрия, Ильичевой Анны, Кончакова Юрия, Щеголева Евгения, Носовой Надежды, Корытовой Анастасии, Белокопытова Дениса, Плохотнюка Александра, Егоровой Анастасии.

Напомним, последние дебаты состоятся 27 мая – за неделю до единого дня предварительного голосования.