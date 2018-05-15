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16.05.2018

«Единая Россия» ведет в Иркутске запись на тематический прием по вопросам соцзащиты

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» 25 мая с 10.00 до 12.00 состоится тематический прием жителей региона по вопросам социальной защиты.

На вопросы посетителей ответят представители министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.

КООРДИНАТЫ:

  • Запись на прием по телефону: 8 (3952) 24-02-73.

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