|Политика
|16.05.2018
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«Единая Россия» ведет в Иркутске запись на тематический прием по вопросам соцзащиты
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Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» 25 мая с 10.00 до 12.00 состоится тематический прием жителей региона по вопросам социальной защиты.
На вопросы посетителей ответят представители министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
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