«Единая Россия» ведет в Иркутске запись на тематический прием по вопросам соцзащиты

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» 25 мая с 10.00 до 12.00 состоится тематический прием жителей региона по вопросам социальной защиты.

На вопросы посетителей ответят представители министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.

КООРДИНАТЫ:

Запись на прием по телефону: 8 (3952) 24-02-73.