«Единая Россия» запускает новый проект по поддержке региональных НКО

Москва, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Совет сторонников «Единой России» запускает новый проект по поддержке региональных НКО – Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ). Он займется поддержкой гражданских инициатив и проектов НКО, региональных лидеров общественного мнения и активных граждан. Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, каждый проект должен быть направлен на развитие территорий и иметь социальную направленность. Центр позволит обеспечить более четкое взаимодействие между волонтерами, организаторами волонтерской деятельности, благополучателями, органами государственной власти и органами местного самоуправления. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, выступая на молодежном форуме «Машук-2018», который проходит в Пятигорске. – Весной в партийных отделениях всех регионов страны проходила внутрипартийная дискуссия о том, как обновить партию, сделать ее более востребованной и полезной для людей. Одной из идей «снизу» было создание в партии постоянного механизма поддержки инициатив общественников на местах, помощи в общественных стартапах активным молодым людям и НКО. В результате возник проект, который мы вам сегодня представили – Центр поддержки гражданских инициатив, который будет работать на базе института сторонников партии, – заявил Андрей Турчак. По его словам, Центр поддержки гражданских инициатив будет работать по нескольким ключевым направлениям. Это и поддержка социально значимых гражданских инициатив и проектов НКО, патриотических проектов, новых медиа и журналистов. Также это и вопросы внутреннего туризма, и развитие территорий, ИТ, социального предпринимательства, активное долголетие граждан, диалог культур. Центр будет оказывать методологическую помощь, экспертную поддержку, помогать составлять заявки на гранты, консультировать НКО, рассказал секретарь Генсовета ЕР. – Хочу обратить ваше внимание, что мы представляем вам наше видение, концепт работы партии по поддержке ваших инициатив. Прошу вас после нашей встречи посмотреть представленный нами концепт и, как профессионалы своего дела, внести свои замечания и предложения по работе данного проекта. Все предложения будут тщательно проанализированы до официального утверждения проекта на президиуме Генсовета партии. Можно сказать, что это вам наше домашнее задание, – добавил Андрей Турчак, обращаясь к участникам форума. Сопредседатель Центрального координационного совета сторонников «Единой России», депутат ГД Сергей Боярский сообщил, что проект в настоящий момент находится на стадии запуска, ведется доработка таких вопросов, как создание сайта для подачи заявок, а также формирование руководящих органов Центра. – Мы открыты к предложениям в том числе со стороны молодежных организаций, намерены развивать этот проект с учетом интересов и пожеланий представителей гражданского общества, которые станут основными партнерами Центра. Лучшие региональные практики будут распространены на федеральном уровне, – заявил он. По его словам, Центр готов поддержать любой авторский проект, который направлен на развитие территорий, имеет социальную направленность, чьи задачи реалистичны и достижимы, а результаты измеримы в количественных и качественных показателях. – Помимо этого, цели проекта не должны противоречить ценностям партии «Единая Россия», а команда должна быть готова к самостоятельной реализации проекта не только в масштабах своего города, но и страны в целом. Со своей стороны мы готовы оказывать юридическую поддержку проектам, обеспечивать рекомендательными письмами, а также продвигать информационно, – отметил Сергей Боярский. Напомним, в середине августа в Пятигорске в девятый раз проходит ежегодный молодежный образовательный форум «Машук». В этом году его впервые посетит президент РФ Владимир Путин. В числе ключевых задач мероприятия – содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи, вовлечение ее в волонтерскую деятельность и работу СМИ, поддержка инноваций и стартапов, развитие международного и межрегионального сотрудничества. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... единая россия

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