|Политика
|01.04.2019
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«Единая Россия» запустила народный мониторинг наличия лицензий у водителей такси
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Москва, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль», депутат Госдумы Анна Кувычко объявила о старте народного мониторинга наличия лицензий на таксомоторную деятельность у водителей, осуществляющих коммерческую перевозку пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Мониторинг будет проводиться до конца апреля во всех регионах. Информация о нарушениях будет передана в ГИБДД для последующего устранения.
«Любой желающий через специальный сервис
По ее словам, на рынке таксомоторных перевозок заняты от 2 до 2,5 миллионов человек.
– При этом, по данным экспертов, до двух третей этого рынка занимает нелегальный извоз. Это порядка полутора миллионов водителей, которые ежедневно подвергают опасности жизнь и здоровье своих пассажиров, ведь 60% дорожно-транспортных происшествий приходится именно на нелегалов, – подчеркнула координатор партпроекта «Народный контроль».
Партийный проект «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины. Также в рамках реализации партпроекта проводятся регулярные мониторинги, такие как мониторинг цен на лекарства в регионах, мониторинг деятельности организаций, предоставляющих потребительские займы, мониторинг рынка семян и другие. Все эти мероприятия преследуют цель установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.
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