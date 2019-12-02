Единоросы Иркутской области поздравили с днем рождения старейших членов партии

Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Добрая традиция поздравления с днем рождения старейших партийцев «Единой России» продолжается. За прошедшую неделю местные отделения партии посетили и поздравили с именинами восемь старейших однопартийцев, отмечает пресс-служба ЕР.

Так, с 90-летием жительницу села Перевоз Зиминского района Любовь Кривенко поздравили мэр Зиминского района, секретарь местного отделения «Единой России» Наталья Никитина и исполнительный секретарь Зиминского районного местного отделения партии Татьяна Тютнева.

Секретарь Нижнеилимского местного отделения партии Андрей Сапранков с 80-летием поздравил руководителя творческого клуба «Ветераночка» города Железногорска-Илимского Валентину Мызину.

Исполнительный секретарь Братского городского местного отделения «Единой России» Тамара Захарова с 88-ым днем рождения поздравила старейшего однопартийца Геннадия Эпова. От лица секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака и секретаря Иркутского реготделения ЕР Сергея Сокола она выразила соратнице признательность за доверие партии. Имениннице вручили поздравительное письмо и книгу об истории Братска «Семейный альбом».

В областном центре представители Иркутского городского местного отделения «Единой России» также поздравили старейших однопартийцев. Благодарственные письма, теплые пледы и сладкие подарки партийцы вручили Нине Николаенко, Ираиде Пучковой, Герману Солодову (89 лет), Павлу Шабалдину, Виктору Максимову.