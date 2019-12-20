|Политика
|22.12.2019
|
|
Единоросс Анатолий Крупенев лидирует на выборах мэра Нижнеудинского района
|
Нижнеудинский район, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На досрочных выборах мэра Нижнеудинского района лидирует член местного политического совета партии «Единая Россия» Анатолий Крупенев. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
Напомним, всего на пост претендуют пять кандидатов: Александр Архангельский («Единая Россия»), Анатолий Крупенев (самовыдвижение), Евгения Малинина (ЛДПР), Дмитрий Марусенко («Справедливая Россия»), Светлана Харламова («Патриоты России»).
На текущий момент избирательной комиссией обработано 60 протоколов из 89. По последним данным, за Анатолия Крупенева проголосовали 5709 избирателей, за Александра Архангельского – 2545, за Евгению Малинину – 1150 человек.
Тэги: