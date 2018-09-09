Единоросс Владислав Буханов в Зиминском районе проигрывает выборы в ЗС сопернице от «Гражданской платформы»

Зиминский район, Заларинский район, Зима, Саянск, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На выборах в Законодательное собрание Иркутской области по округу №16 (Саянск, Зима, Зиминский, Заларинский районы), предварительно, лидирует начальник управления образования администрации Саянска Ольга Безродных («Гражданская Платформа»), за нее проголосовали 10962 человека.

Председатель совета директоров ООО «Саянский бройлер» Владислав Буханов («Единая Россия») – на втором месте, у него 8996 голосов.

Пенсионер Сергей Кобычев (ЛДПР) отстает от лидеров гонки с заметным отрывом – 1981 голос. Механик ООО «Геокомплекс» Михаил Труфанов («Справедливая Россия») заручился поддержкой 1228 избирателей. У замдиректора аптеки Виктории Тоцкой (КПСС) из Москвы – 1140 голосов.