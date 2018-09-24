Единороссы и Минздрав Приангарья провели выездной прием в Саянске

Саянск, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники региональной общественной приемной «Единой России» и начальник отдела по организации медицинской помощи Минздрава Приангарья Екатерина Лысанова провели выездной тематический прием населения в Саянске. Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, отдаленность небольшого и самого молодого города Иркутской области от центра располагала к тому, чтобы те, кто обратился в ходе приема, получили исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. Так и получилось, а на приеме самыми активными в этот день оказались общественники. Председатель местной организации Совета ветеранов выразила предложение доработать принятый летом 2018 года Законодательным собранием Иркутской области и вступающий в силу с 1 января 2019 года Закон «О ветеранах труда Иркутской области» в части расширения перечня наград, дающих право на присвоение этого почетного звания. По обозначенному вопросу она получила консультацию юриста и рекомендацию об обращении в профильный комитет по здравоохранению и социальной защите регионального парламента. Председатель Саянского отделения Областного совета женщин интересовалась возможностью поддержки общественно значимых социальных проектов со стороны Партии, а также региональных органов власти. Поскольку в Иркутской области ежегодно проводится «Губернское собрание общественности», заявительнице было рекомендовано чаще обращаться за письмами поддержки для получения грантов в сфере культуры и досуга. Также ей были даны контакты отдела регионального исполкома ЕР, ведущего работу с общественными объединениями и некоммерческими организациями. Председатель городской организации Всероссийского общества инвалидов предложила предоставить право на бесплатный проезд по ежемесячным единым социальным проездным билетам не только в муниципальном образовании, где они были оформлены, но и по всей области. Кстати, именно так в областном правительстве и планируют сделать. Кроме того, на прием пришла мать погибшего в Чечне саянца Станислава Галсанова, память о котором увековечена на мемориальной доске одной из школ города. Она проживает на восьми с половиной квадратных метрах в муниципальном общежитии и нуждается в улучшении жилищных условий. По итогам беседы женщина передала свое письменное обращение. Фото пресс-службы ИРО ВПП ЕР На тематическом приеме прозвучали вопросы о награждении почетной грамотой Минздрава области сотрудницы Саянской городской больницы за многолетний и добросовестный труд, об упорядочении работы с застрахованными лицами в системе здравоохранения, увеличении количества направлений в Гериатрический центр. Отдельная тема обращений – нехватка кадров в больнице, и, как следствие – качество медицинского обслуживания, большие очереди к «узким» специалистам. Высокие расценки на услуги ритуальных организаций, проведение судебно-медицинской экспертизы, получение рецептов на лекарства, направлений на санаторно-курортное лечение, приобретение инсулиновой помпы, лечение граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний: вот далеко не полный перечень вопросов, на которые были даны ответы, а часть из них – приняты в дальнейшую работу на тематическом приеме граждан. Как уже традиционно сложилось, все полученные обращения будут рассмотрены, а заявители получат те результаты, которые позволят, пусть даже и частично, решить наболевшие вопросы. КООРДИНАТЫ: Более подробную информацию о выездных и тематических приемах РОП ПП «Единая Россия» можно получить по телефону горячей линии: 8 (902) 513-46-77, а также на сайте реготделения партии . ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... единая россия

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