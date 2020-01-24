|Политика
|24.01.2020
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Единороссы Осинского района провели политконференцию
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Осинский район, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Осинском районе провели 10-ю конференцию местного отделения партии «Единая Россия». Она прошла под председательством депутата думы района, члена местного политсовета Сергея Воронова. В работе конференции приняли участие 37 делегатов.
Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, на конференции избрали секретаря местного отделения партии и провели ротация местного политсовета.
По результатам голосования секретарем Осинского районного отделения ЕР избран депутат думы района Сергей Воронов. В рамках ежегодной ротации кадров в состав местного политсовета вошел глава муниципального образования «Бильчир» Вячеслав Хартанов, заменивший депутата районной думы Александра Домбуева.
Также в рамках заседания участники конференции приняли в ряды «Единой России» новых партийцев.