Единороссы Осинского района провели политконференцию

Осинский район, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Осинском районе провели 10-ю конференцию местного отделения партии «Единая Россия». Она прошла под председательством депутата думы района, члена местного политсовета Сергея Воронова. В работе конференции приняли участие 37 делегатов. Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, на конференции избрали секретаря местного отделения партии и провели ротация местного политсовета. По результатам голосования секретарем Осинского районного отделения ЕР избран депутат думы района Сергей Воронов. В рамках ежегодной ротации кадров в состав местного политсовета вошел глава муниципального образования «Бильчир» Вячеслав Хартанов, заменивший депутата районной думы Александра Домбуева. Также в рамках заседания участники конференции приняли в ряды «Единой России» новых партийцев. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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