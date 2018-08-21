Единороссы поздравляют жителей Приангарья с Днем флага РФ

Иркутская область, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В рамках празднования Дня Государственного флага России при поддержке ИРО ВПП «Единая Россия» в Приангарье проходят торжественные мероприятия. Так, из областного центра, сделав круг почета по центральным улицам города, стартовал автопробег «Иркутск-Тулун». Первый остановочный пункт установленного маршрута – Ангарск. Как сообщает пресс-служба реготделения ЕР, город нефтехимиков встретил участников автопробега торжественным митингом, который состоялся в 9.00 у Дворца ветеранов «Победа». Открыл праздничный митинг мэр Ангарска, член регионального политсовета «Единой России» Сергей Петров. – Государственный флаг – это главный символ страны, олицетворяющий преемственность и связь поколений. Государство – это мы с вами, и от нас зависит будущее нашей страны, – сказал он. Мэр Ангарска пожелал всем крепкого здоровья, мира и процветания. Председатель гордумы, секретарь Ангарского местного отделения «Единой России» Александр Городской поздравил земляков, отметив, что этот праздник – патриотический, он формирует гордость и уважение к символам государства у подрастающего поколения. От имени секретаря Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергея Брилки жителей и гостей Ангарска, представителей местного отделения ЕР поприветствовала руководитель исполкома регионального отделения Светлана Брагина. – Триколор – официальный символ государственной власти, символ свободы и единства, который связывает воедино наше прошлое, настоящее и будущее. Мы гордимся историей великой России с ее богатейшим духовным и культурным наследием! Каждый из нас несет ответственность за будущее Родины, и от нас с вами зависит, в которой России будем жить мы и какую страну в наследство мы оставим детям и внукам. В наших силах сделать ее могучей и процветающей, – сказала она и пожелала всем доброго здоровья, мира и благополучия. После митинга начался концерт, посвященный Дню Государственного флага России. Перед ангарчанами выступили творческие коллективы города. К автоколонне по маршруту следования присоединяются местные отделения партии «Единая Россия». Так, в Усолье-Сибирском участников областного автопробега встретили местные единороссы. Они поздравили с Днем флага и пожелали участникам автопробега доброй дороги. Автопробег завершится большим праздничным концертом в Тулуне. СПРАВКА: День Государственного флага учрежден указом президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации» и отмечается 22 августа. Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Государственный флаг в России появился на рубеже 17-18 веков в эпоху становления России как мощного государства и впервые был поднят над первым русским кораблем «Орел». Каждый из трех цветов имеет свое значение: белый – свобода и независимость, синий – вера и духовность, красный – державность. 22 августа 1991 года он был восстановлен как исторический трехцветный флаг России. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ангарск

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