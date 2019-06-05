Единороссы предлагают ввести социальные налоговые вычеты для россиян, чьи дети занимаются спортом

Москва, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Представители «Единой России» выступили с инициативой предоставить россиянам льготу на оплату занятий детей в спортивных секциях и приобретение необходимого для занятий спортом инвентаря. В частности, предлагается предусмотреть социальные налоговые вычеты. Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, соответствующее предложение направлено в министерство финансов РФ. – Здоровый образ жизни и спорт набирают все большую популярность среди россиян. Еще в прошлом году президент Владимир Путин поручил до 10 сентября 2018 года разработать возможность получения налогового вычета за оплату абонементов в спортивные секции и клубы для налогоплательщиков, однако эта мера до сих пор не действует, – заявила координатор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья», первый зампредседателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. К рассмотрению в правительстве готовится пакет поправок в статью №219 Налогового кодекса РФ, которыми, в частности, предлагается компенсировать часть затрат на физкультурно-оздоровительные услуги. – Однако в текущей версии законопроекта отсутствует возможность получать налоговый вычет на занятия детей налогоплательщиков в спортивных секциях, что, на наш взгляд, несправедливо, учитывая то, что поддержка материнства и детства является одним из ключевых направлений государственной политики. Для того, чтобы облегчить финансовую нагрузку на родителей, мы призываем Минфин РФ внести соответствующие поправки. Налоговый вычет за оплату детского спорта – это разумная мера, которая благотворно скажется на здоровье нового поколения», – отметила координатор партпроекта. Кроме того, парламентарий подчеркнула, что важно предусмотреть в документе возможность получения налогового вычета при приобретении спортинвентаря для детей. – Учитывая, что покупка специализированного инвентаря, необходимого для занятий тем или иным видом спорта, также требует от родителей значительных финансовых вложений, мы считаем целесообразным включение в законопроект этой категории, – добавила она. – Указом президента России 2018-2027 годы объявлены в нашей стране Десятилетием детства. Развитие физкультуры и спорта для детей было обозначено, как одно из ключевых направлений в плане основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. Мы уверены в том, что предложенные меры положительно скажутся на популяризации спорта среди подрастающего поколения. Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет – создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив президента РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: единая россия

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