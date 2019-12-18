Единороссы провели акцию «Доброе кино» в Братске

Братск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 17 декабря в рамках реализации проекта Центра поддержки гражданских инициатив прошла акция «Доброе кино». Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.

На показ фильмов пригласили проживающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов, жителей жилого района Порожский, ветеранов Правобережного района. Организатором мероприятия выступили партийцы и сторонники Братского местного отделения партии «Единая Россия».

В клубе «Транспортный строитель» в рамках акции состоялась встреча, на которой присутствовали первостроители Ангарстроя и Братскгэсстроя. Присутствующим показали видеообращение от депутата Госдумы РФ (фракция «Единая Россия») Андрея Чернышева. Ветеранов поприветствовал депутат думы Братска, член политсовета партии Александр Дубровин, а также вручил благодарственные письма активным участникам ветеранского движения.

Присутствующим был показан фильм о первостроителях Братска и Байкало-Амурской магистрали. На втором сеансе был представлен к просмотру фильм «Девчата». Показ фильма закончился чаепитием.