Единороссы провели выездной прием населения в Зиминском и Заларинском районах

Зиминский район, Заларинский район, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Выездной прием в Зиминском и Заларинском районах провела 20 августа иркутская региональная общественная приемная «Единой России». В работе также приняли участие представители регионального министерства здравоохранения и Иркутского отделения пенсионного фонда.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, приемы состоялись в Зиме и райцентре Заларинского района, но в обоих случаях собрались жители и из сельских поселений. Так, в Зиминском районе жительница села Ухтуй интересовалась льготами для матерей-одиночек и перспективами повышения заработной платы техническим работникам бюджетных учреждений. Пенсионерка из села Услон воспитывает ребенка-инвалида, она рассказала, что ей отказали в предоставлении льгот по оплате за коммунальные услуги. Ей посоветовали поговорить с отцом ребенка по поводу трудоустройства или оформления в Центре занятости, в этом случае льготы будут возобновлены.

Нескольких жителей Зимы волнуют вопросы присвоения звания «Ветеран труда Иркутской области». Все они получили исчерпывающую информацию в соответствии с новым областным законом. Рабочий пенсионер из Ухтуя беспокоился о снижении доходов своего сельского поселения, единственное предприятие – угольный разрез, оформленный в Москве, и все налоги из поселения уходят в столицу.

В поселке Залари людей волнуют вопросы ремонта дорог и аварийного жилья. Житель поселка Холмогой интересовался вопросами оформления земельного участка, а военный пенсионер из Заларей рассказал, что стоит в очереди на сертификат по программе «Социальная поддержка ветеранов МО И МВД» но очередь не движется и перспективы получения выплаты ему никто не разъясняет.

Фото пресс-службы ИРО ВПП ЕР

Много вопросов в обоих районах поступило к представителю Минздрава. Это и обеспечение льготными лекарственными препаратами, и оформление инвалидности. Житель поселка Центральный Хазан Зиминского района пожаловался на отсутствие муниципальной аптеки. Люди задавали вопросы о диспансеризации, организации медпомощи на селе, о возмещении затрат на операцию инвалиду, о компенсациях за оперативное лечение в коммерческих клиниках.

Увеличилось и количество обращений к представителю ОПФР по Иркутской области. Если раньше люди просили проверить правильность начисления пенсии, то теперь много вопросов поступает и по пенсионной реформе, и по накопительной части пенсии, а также по индексации пенсии работающим пенсионерам, по сохранению права на досрочную пенсию. Актуальной остается тема реализации материнского капитала и пенсий по инвалидности. По этим и многим другим вопросам граждане получили исчерпывающую информацию.

Часть обращений приняты в работу для их дальнейшего детального рассмотрения и решения всех вопросов по существу.