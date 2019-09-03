Единороссы Саянска проводят встречи на строящихся в рамках проекта «Городская среда» объектах

Саянск, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Саянске в конце августа рейд по двум придомовым территориям домов №1 и №7 Центрального микрорайона и дворам домов №10Б и №11 Октябрьского микрорайона провели члены «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР. Вместе с партийцами в рейде приняли участие представители администрации города, структур ЖКХ, подрядчики и жители благоустраиваемых в рамках партпроекта «Городская среда» дворов. Во дворвх домов №1 и №7 Центрального микрорайона сейчас в рамках партийного проекта «Городская среда» проводят озеленение, обустраивают клумбы и цветники. Двор №7 был отремонтирован весной 2019 года, где с 26 апреля по 15 мая велись работы по устройству тротуаров, пешеходных дорожек, парковочных мест, а также размещены урны, скамейки и зоны для отдыха. На эти работы было затрачено 1 млн 260 тысяч рублей. В доме №1 работы начались с 19 июня, которые должны быть окончены 16 сентября. По плану здесь будут проведены также работы по установке освещения, тротуаров, дорожек, парковок, ремонт дворового проезда, на это выделили 2 млн 715 тысяч рублей. – Жильцы всех четырех дворов рады, что установленные малые архитектурные формы и спортивные площадки выполнены качественно. Мы уделяем большое внимание мнению жителей, потому что это способствует развитию благоустройства комфортных дворовых территорий, – сообщила исполнительный секретарь Саянского отделения Галина Чернова. Комиссия по проверке качества выполненных в рамках проекта «Городская среда» работ также посетила дворы домов №10Б и №11 Октябрьского микрорайона. Здесь ремонтные работы успешно закончились еще в конце мая. Жители довольны качеством установленных тротуаров, освещением, пешеходными дорожками, благоустройством парковочных мест, новых урн, установленной волейбольной сеткой и клумбами. По словам партийцев, жители обратились к ним с просьбой установить пандусы и скамейки с подлокотниками во дворе, их просьба уже удовлетворена. На ремонтные работы данных объектов было выделено более 3 млн рублей. Отмечается, что с весны 2019 года в Саянске в рамках партпроекта «Городская среда» проводятся работы по благоустройству 17 дворов и 8 общественных территорий. Ход ремонтных работ контролируют депутаты и партийцы местного отделения «Единой России». Всего на ремонтные работы в рамках проекта «Городская среда» в Саянске было выделено более 44 млн рублей. Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются по желания граждан. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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