Единороссы установили в Хомутово уличную универсальную площадку

Иркутский район, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Уличную универсальную площадку, на которой размещены спортивные снаряды и детская игровая зона, установили в селе Хомутово Иркутского района в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда».

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, площадка благоустроена во дворе дома №5 Западного переулка. На ее строительство в общей сумме было выделено 3 млн 161 тысяча рублей.

На открытии площадки присутствовали члены местного политсовета партии: глава Хомутовского МО Василий Колмаченко, заместитель главы Алексей Иваненко и исполнительный секретарь ИРМО «Единой России» Надежда Шеремет. На открытии вместе с жителями партийцы провели озеленение площадки, высажены саженцы сосны, березы, сирени.

Работы по благоустройству уличной площадки начались 25 июня 2019 года и продлились до 30 августа. Сумма финансирования из федерального бюджета составила 2 млн 489 тысяч рублей, из областного – 545 тысяч, из местного – 126 тысяч рублей. На эти средства были оборудованы зона для воркаута, тренажеры и детская игровая площадка. Кроме того, были проведены работы по установке бордюров, тротуаров, ограждений. Площадь преображенной территории составила 10 809 кв м.

Напомним, что проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются по желания граждан.