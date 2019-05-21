Единороссы в Иркутске обсудили проблемы развития сельских территорий

Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Круглый стол «Актуальные проблемы устойчивого развития сельских территорий» прошел в Иркутске на базе регионального исполкома партии «Единая Россия» 20 мая. Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, обсуждались предварительные итоги реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы», региональной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы», а также проект госпрограммы устойчивого развития села на следующую пятилетку. Отдельным вопросом рассмотрели особенности развития сельской школы и возможность агрообразования в области в целом. Докладчиками по проблемам развития села в Приангарье выступили заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Вячеслав Козин и заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов. Активное участие в дискуссиях приняли координатор регионального партийного проекта «Устойчивое развитие сельских территорий» Владимир Самойлович и региональный координатор федерального проекта «Единой России» «Российское село» Дмитрий Баймашев, а также председатель общественного совета проекта «Российское село» Владислав Буханов. По словам замминистра сельского хозяйства Иркутской области, у программы «Устойчивое развитие сельских территорий» есть определенные результаты. – Практически по всей области реализованы те или иные инициативы местных жителей: построено жилье, образовательные организации, ФАПы, дороги, плоскостные спортивные сооружения. Из года в год эта программа набирает обороты. Мэры территорий увидели, что могут развивать свои муниципалитеты, они активно готовят проектную документацию. В рамках программы можно также реализовать строительство систем газоснабжения, водоснабжения, провести множество других на самом деле важных мероприятий, – сообщил Вячеслав Козин. Некоторую озабоченность по поводу проекта госпрограммы развития сельской местности на предстоящую пятилетку выразил координатор регионального партийного проекта «Устойчивое развитие сельских территорий», мэр Заларинского района Владимир Самойлович. – Небольшая озабоченность вызвана тем, что в проект не включены направления, которые реализуются в рамках действующей программы «Устойчивое развитие сельских территорий» по обеспечению граждан жильем, созданию инженерной и социальной инфраструктуры. Нам бы хотелось сохранить те направления, которые были в реализации и усилить теми новыми предложениями, которые мы увидели сейчас в проекте программы на предстоящий период. Только, наверное, в этих условиях мы сможем говорить о сохранении особенно небольших населенных пунктов, – поделился мнением Владимир Самойлович. Важность сохранения текущих направлений работы, регламентированных программой на 2014-2020 годы, подчеркнул также и заместитель министра сельского хозяйства. – Мы перед федерацией выступили за сохранение этой программы и финансирование таких мероприятий со стороны федерального бюджета для развития сельских территорий, вне зависимости от того, идет там, условно говоря, интенсивное развитие сельского хозяйства или не идет, потому что там живут люди, которые должны своевременно получать медицинскую помощь, для них должны строиться и школы, и дороги, и система водоснабжения. Мы по сути должны развивать все сельские территории вне зависимости от их существующего на сегодня плана по развитию, – отметил Вячеслав Козин. Председатель общественного совета партпроекта «Российское село» Владислав Буханов отметил, что программа развития сельских территорий нацелена в первую очередь на улучшение жизни людей, проживающих в сельской местности, в том числе и при помощи создания рабочих мест. – Миграция населения из сельской местности сегодня особенно бросается в глаза. Все стараются перебраться в областной центр или, на худой конец, в райцентр, а это как раз снижает потенциал развития сельскохозяйственных территорий. Во всем мире процент людей, занимающихся сельским хозяйством, с годами падает. Мы настолько уходим от корней, от земли, что я глубоко убежден, что такую огромную территорию, как Иркутская область, Российская Федерация в целом, можно удержать только созданием комфортных условий и достойной оплаты труда на местах. Есть поселения, где вполне можно обеспечить нормальную инфраструктуру, дороги, где уже есть вода, возможность прокладки и усиления электрических сетей для того, чтобы там появились производства для круглогодичной занятости населения. Это в первую очередь переработка и животноводство. Без создания таких условий невозможно убедить наших детей вернуться в село. Мы сейчас надеемся на правительство и депутатов Законодательного собрания, что удастся разработать нормативно-правовую базу таким образом, чтобы развитие территорий, где есть возможность создания круглогодичного производства с достойной оплатой труда. Со своим коллегой по партпроекту согласен Владимир Самойлович. Он добавил, что закрепить молодежь на селе должно помочь агробизнес-образование. – Сегодня не сохранить на селе нашу молодежь, не прививая любовь к земле, к сельскому труду со школьной скамьи. Как раз сегодня мы об этом говорили, и это очень важное направление развития наших сельских территорий, – считает он. По словам Вячеслава Козина, в регионе уже реализуются новые проекты, нацеленные на развитие села. Так, например, в этом году в рамках нацпроектов запущены программы «Развитие крестьянско-фермерского хозяйства» и «Развития коопераций», заработают меры поддержки агростартапа для начинающих фермеров, которые хотят создать крестьянско-фермерское хозяйство. – Будет создан Центр компетенций развития коопераций. Сейчас больше половины зерна в области собирают крестьянско-фермерские хозяйства, которые в небольших населенных пунктах и будут основным работодателем. Мы со своей стороны готовы их поддерживать, По сути это инвестиционный проект и через другие механизмы реализации программы мы будем поддерживать фермеров, – заключил Вячеслав Козин. В итоге было отмечено, что на нынешнем этапе проект программы развития сельских территорий дорабатывается. После 1 июня 2019 года станет понятно, насколько новая программа отличается от предыдущей, и какие в 2020-2025 годах будут действовать условия реализации федеральных средств на развитие села. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: владимир самойлович

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