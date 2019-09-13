Единороссы в Усть-Куте проинспектировали работы по благоустройству стадиона «Водник»

Усть-Кут, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Представители Усть-Кутского местного отделения «Единой России» совместно с главой города Александром Душиным и председателем городской думы проинспектировали ход работ по благоустройству стадиона «Водник». Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, в рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Городская среда» на ремонтные работы стадиона было выделено 37 млн 608 тысяч рублей. Сейчас в Усть-Куте у стадиона «Водник» в рамка «Городской среды» возведена новая скейт-площадка, позже благоустроят прилегающую к стадиону аллею. В рамках проекта установят урны, скамейки, ограждения, укрепления, проведут освещение, уложат газонное и асфальтовое покрытие. Работы по благоустройству центрального стадиона «Водник» начались в начале июля и должны быть завершены по плану до 1 октября 2019 года. Руководитель подрядной организации рассказал единороссам и Александру Душину, что в процессе реализации проекта подрядчик столкнулся с рядом проблем. Так, при проведении ремонтных работ было обнаружено, что под площадкой расположены подземные тепловые камеры, о которых заранее не было известно и для их засыпки потребовалось большое количество грунта. Кроме того, возникла необходимость перенести электросети, которые мешали выполнению реконструкции объекта. Эти нюансы были не учтены и не запланированы ранее, что повлекло за собой дополнительные расходы. По словам подрядчика, все работы по благоустройству будут выполнены в срок. Исполнительный секретарь Усть-Кутского местного отделения партии Елена Липарева отметила, что работы по благоустройству подрядчик проводит качественно и, скорее всего, объект будет сдан вовремя. В инспектировании объекта участие приняли также представители общественности Усть-Кута. В ходе рейда жители высказали пожелание провести озеленение площадки. Партийцы пообещали посадить деревья и разбить клумбы вблизи стадиона. Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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