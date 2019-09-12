Единороссы взяли на особый контроль благоустройство береговой зоны в Култуке

Слюдянский район, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Рейд с проверкой хода работ по благоустройству общественной территории прибрежной зоны озера Байкал в поселке Култук Слюдянского района провели партийцы во главе с исполнительным секретарем Слюдянского местного отделения партии «Единая Россия» Мариной Молчановой. Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, в рейде также приняли участие местные жители и представители общественности. Несмотря на то, что сдача объекта по контракту запланирована на 30 сентября, ремонтные работы на текущий момент до сих пор находятся на начальной стадии. Единороссы обратились к подрядчику с претензией о невыполнении им работ в указанный период. По словам Марины Молчановой, договор с ООО «Дробстрой» был заключен 25 июня 2019 года, сроком сдачи объекта указано 30 сентября. Подрядчик в рамках реализации проекта «Городская среда» к моменту сдачи объекта должен осуществить укрепление откосов, установку парапета, спусков к воде и ограждения, благоустройство двух амфитеатров, а также разбить цветники на благоустраиваемой территории. На благоустройство прибрежной зоны выделено 6 млн 435 тысяч рублей. Во время рейда партийцам стало ясно, что работы не будут завершены к указанному сроку. На текущий момент подрядчик начал работы по строительству спуска к воде. – Проведя проверку проведенных работ, мы выяснили, что подрядчик просто не уложится в строки. Кроме того, он недобросовестно отнесся к исполнению заключенного договора. В поселке Култук за два прошедших месяца не были осуществлены никакие работы. Мы предъявили претензию к ООО «Дробстрой», – сообщила Марина Молчанова. Региональный координатор партийного проекта «Городская среда», председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова напомнила, что благоустройство всех объектов в рамках проекта «Городская среда» находится под контролем партийцев и общественности, а проблемные объекты взяты под особый контроль лично ей. – Мы приложим все усилия, чтобы все общественные территории и дворы, которые попали в проект «Городская среда», были благоустроены качественно и безотлагательно. Партийцы «Единой России» вместе с жителями территорий для того и совершают рейды по объектам, чтобы мы могли вовремя среагировать на ситуации, когда благоустройство проходит недостаточно качественно или с отставанием. И чтобы на стадии строительства можно было максимально учесть все предложения жителей. Благоустройство набережной в Култуке мы возьмем на особый контроль партии и доведем реализацию проекта до логического завершения, – подчеркнула Наталья Дикусарова. Напомним, что проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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