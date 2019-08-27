Экс-спикер Заксобрания Виктор Круглов через суд пытается взыскать 155 миллионов рублей долгов с Александра Битарова

Иркутск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Экс-спикер Заксобрания Иркутской области Виктор Круглов через суд пытается взыскать 155 миллионов рублей долгов с действующего депутата ЗС и советника генерального директора ОАО «Финансово-строительная компания «Новый город» Александра Битарова. Материалы дела опубликованы на сайте Арбитражного суда Иркутской области.

Иск поступил в суд 19 августа от общества с ограниченной ответственностью «Бизнесактив». Его учредитель – Виктор Круглов. В открытых источниках указано, что основной вид деятельности фирмы – консультационные услуги по вопросам финансового посредничества. «Бизнесактив» требует взыскать с Александра Битарова 154 миллиона 880 тысяч 553 рубля задолженности по договору займа.

Также в качестве ответчиков в процесс привлечены закрытое акционерное общество «Ассоциация застройщиков города Иркутска», акционерное общество «Новые дороги», Галина Кузняная (жена Александра Битарова) и акционерное общество специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «Новый город».

Известно, что исковое заявление подано с нарушениями законодательства, а именно, не предоставлены доказательства, что ответчику направлен иск по юридическому адресу, а также не приложены документы, подтверждающие оплату госпошлины.

Из-за этих нарушений исковое заявление пока оставлено без движения. Истец должен до 23 сентября их устранить.