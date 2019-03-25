Эксперты оценили эффективность пиар-защиты руководителя аппарата губернатора Приангарья Дмитрия Чернышова в ходе «коррупционных» обвинений

Иркутск, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области продолжает отражать многочисленные обвинения в коррупции, которые все чаще звучат со стороны правоохранительных органов и журналистов. Так, на прошлой неделе ряд действий в этом направлении предпринял руководитель аппарата губернатора области Дмитрий Чернышов, по объему полномочий – второе лицо в исполнительной власти Иркутской области после губернатора Сергея Левченко. Напомним, на нескольких федеральных ТВ-каналах вышел сюжет о наличии у семьи Чернышова дорогостоящей незадекларированной недвижимости в Италии. В ответ на это Дмитрий Чернышов предпочел не давать опровержений, комментариев и т.д., а обратился с просьбой к Сергею Левченко провести в отношении себя проверку на предмет коррупционных нарушений. Глава региона распорядился силами управления коррупционных и иных нарушений аппарата губернатора Иркутской области такую проверку осуществить. Официальный пресс-релиз на эту тему пресс-служба губернатора распространила 21 марта . Наблюдатели политических процессов в Иркутской области неоднозначно оценили эффективность такого пиар-хода. Эксперты обращают внимание на некоторую парадоксальность ситуации – провести проверку поручено структуре, которая находится в подчинении у самого проверяемого. Напомним, именно Дмитрий Чернышов руководит аппаратом губернатора, в структуре которого и работает вышеупомянутое управление. – Парадоксальная ситуация, – комментирует политический консультант Илья Щеголихин. – Один высокопоставленный чиновник, которого журналисты обвиняют в наличии незадекларированной недвижимости, обратился к своему начальнику, ещё более высокопоставленному чиновнику, которого журналисты также обвиняют в наличии незадекларированной недвижимости. И просит вынести вердикт: была коррупция или нет. В этой же логике тогда и губернатор Левченко должен обратиться в комиссию по координации работы по противодействию коррупции, которую возглавляет Дмитрий Чернышов, чтобы он оценил информацию по дому губернатора. Левченко скажет Чернышову, что коррупция не обнаружена, а Чернышов – Левченко. Так получается? В этих действиях картинности больше, чем логичности. Стратегия «оскорбленной невинности» хороша при наличии у действующих лиц презумпции невинности. Но когда в такой роли выступает руководитель аппарата губернатора, это выглядит несколько театрально. Дом в Италии и оскорбленная невинность – это плохое сочетание для пиара чиновника, – отмечает политконсультант. – Первым делом надо понимать всю уникальность фигуры Дмитрия Чернышова в областной власти – он имеет репутацию реального политического менеджера основных политико-экономических процессов, происходящих в области, – обращает внимание политолог, публицист Сергей Шмидт. – Я намеренно не называю его серым кардиналом, как это принято делать. Если верить хотя бы половине того, что мне приходилось слышать об этом чиновнике, это никакой не кардинал, а полноценный теневой губернатор области. Как бы мы ни относились к губернатору Левченко, он – избранный народом губернатор. Дмитрий Чернышов никаких выборов не выигрывал, абсолютное большинство голосовавших за Левченко в 2015 году даже не догадывались о его существовании. Поэтому предположу, что в повышенном интересе к имущественному положению этой фигуры есть определенная демократическая справедливость. Граждане имеют право знать про того, от чьих решений зависит их существование, если не все, то многое. Еще раз подчеркну, что речь в данном случае идет не о рядовом чиновнике. Что касается его обращения к губернатору, то лично мне пиаровский замысел этого действия категорически непонятен. Это все равно как если бы ребенок обратился к своим собственным родителям с просьбой оценить его генетику. На мой взгляд, гораздо эффектнее было бы обратиться с предложением проверить себя к реальным правоохранителям, в прокуратуру, или, на худой конец, – к СМИ, в первую очередь, тем, которые сохраняют свою независимость от областной власти, – замечает эксперт. Наблюдатели отмечают: в этой истории более убедительным было бы назначение независимой экспертизы. К примеру, обращение в федеральную службу по финансовому мониторингу, к итальянской стороне, которая фиксировала договор купли-продажи недвижимости на холмах близ курортного Римини. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... дмитрий чернышов

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