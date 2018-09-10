ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Политика
11.09.2018

ЕР в Иркутске на партконференции 18 сентября выберет кандидата на пост спикера Заксобрания

Иркутская область, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском реготделении «Единой России» на 18 сентября наметили партконференцию, где выберут кандидатуры на посты спикера Заксобрания и сенатора от ЕР в Совет Федерации.

Об этом на пресс-конференции по итогам выборов в ЗС 11 сентября сообщил секретарь ИРО «Единой России» Сергей Брилка.

– Все начнется с партийной процедуры. Есть несколько потенциальных кандидатов, но их имен я пока не могу назвать. Голосование на партконференции будет тайным. Потом я с удовольствием оглашу результаты, – заявил Сергей Брилка.

Напомним, по предварительным результатам, наибольшее число мандатов в Заксобрании Приангарья третьего созыва получит КПРФ – 18. На один меньше у «Единой России», у ЛДПР – четыре, у «Справедливой России» и «Гражданской платформы» – по три. Окончательные итоги облизбирком подведет, предположительно, 12 сентября, когда поступят протоколы от всех территориальных комиссий. Установочную сессию Заксобрания, где выберут, в том числе председателя, по Уставу должны назначить не позднее трех недель после утверждения окончательных итогов голосования. Между тем, иркутские эксперты уже заявили о том, что итоги выборов показывают: в регионе наступило время коалиций.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Выборы в Заксобрание Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске