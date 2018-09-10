ЕР в Иркутске на партконференции 18 сентября выберет кандидата на пост спикера Заксобрания

Иркутская область, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском реготделении «Единой России» на 18 сентября наметили партконференцию, где выберут кандидатуры на посты спикера Заксобрания и сенатора от ЕР в Совет Федерации.

Об этом на пресс-конференции по итогам выборов в ЗС 11 сентября сообщил секретарь ИРО «Единой России» Сергей Брилка.

– Все начнется с партийной процедуры. Есть несколько потенциальных кандидатов, но их имен я пока не могу назвать. Голосование на партконференции будет тайным. Потом я с удовольствием оглашу результаты, – заявил Сергей Брилка.

Напомним, по предварительным результатам, наибольшее число мандатов в Заксобрании Приангарья третьего созыва получит КПРФ – 18. На один меньше у «Единой России», у ЛДПР – четыре, у «Справедливой России» и «Гражданской платформы» – по три. Окончательные итоги облизбирком подведет, предположительно, 12 сентября, когда поступят протоколы от всех территориальных комиссий. Установочную сессию Заксобрания, где выберут, в том числе председателя, по Уставу должны назначить не позднее трех недель после утверждения окончательных итогов голосования. Между тем, иркутские эксперты уже заявили о том, что итоги выборов показывают: в регионе наступило время коалиций.