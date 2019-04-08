Ещё два действующих депутата думы Иркутска подали заявление на предварительное голосование «Единой России»

Иркутск, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска шестого созыва Евгений Выговский и Евгений Савченко подали документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» для выдвижения в следующий созыв. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения политической организации.

Евгений Выговский планирует баллотироваться по избирательному округу № 8.

– Я участвую в предварительном голосовании, чтобы рассказать о проделанной работе, о планах на будущее, – рассказал депутат. – Прежде, чем принять окончательное решение по участию в выборах, нужно посмотреть, насколько меня поддерживают избиратели. Для меня доверие избирателей – это самое главное.

На очередном заседании организационный комитет рассмотрит вопрос о регистрации Евгения Выговского кандидатом для участия в предварительном голосовании.

Евгений Савченко планирует избираться по одномандатному округу № 4. По словам депутата, для него результаты предварительного голосования и выборов являются показателем эффективности его депутатской деятельности, и он планирует продолжить начатую работу.

– Выдвигая кандидатуру на свой первый срок депутата городской думы, я, скажем так, просил у избирателей некий «аванс», просил поверить в меня, что я буду хорошим депутатом и буду ответственно работать с теми задачами, которые они мне поставили. Сегодня я иду на предварительное голосование, чтобы понять, насколько качественно я работал, насколько люди готовы за меня голосовать, исходя из моей депутатской деятельности за прошедшие пять лет. Надеюсь, что я оправдал ожидания избирателей. У меня большие планы работы со своими избирателями еще на один срок, – рассказал Евгений Савченко.

Ранее на праймериз заявились ещё два действующих депутата думы. Первым подал заявление председатель представительного органа власти Евгений Стекачёв. Он планирует выдвигаться в следующий созыв от «Единой России» по избирательному округу №28. Вслед за ним заявился Алексей Распутин, который намерен баллотироваться по одномандатному избирательному округу №22.

Напомним, приём документов для участия в предварительном голосовании заканчивается 30 апреля. Процедура предварительного голосования пройдет 26 мая в 25 территориях Иркутской области, где 8 сентября пройдут выборы в местные органы власти. Результаты предварительного голосования будут подведены не позднее 28 мая.