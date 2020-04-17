Еще несколько человек намерены бороться за кресло мэра Иркутска

Иркутская область, 07.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Режим всеобщей самоизоляции со всеми вытекающими запретами, введённый в России для пресечения распространения коронавирусной инфекции, не соответствует нормам законодательства. Для придания им юридической основы, правительство способствует быстрому принятию ряда законопроектов в спешном режиме в Госдуме. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщил сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.