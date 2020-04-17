|Политика
|18.04.2020
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Еще несколько человек намерены бороться за кресло мэра Иркутска
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Иркутск, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В комиссию по выборам мэра Иркутска 17-18 апреля подали документы координатор штаба Навального в городе Сергей Беспалов, домохозяин Сергей Сокол, замглавы администрации Ушаковского МО Алексей Сучков, финдиректор ООО Стаф Константин Азеев и предприниматель Александр Гудков, сообщил Телеинформу источник в думе города.
Общее количество претендентов на пост мэра Иркутска достигло 19 человек.
Напомним, ранее документы в комиссию подавали вице-мэр областного центра Руслан Болотов, временно неработающий бывший председатель правительства региона Антон Логашов, генеральный директор «Иркутского завода котельного оборудования» и заместитель председателя правозащитной общественной организации «За граждан» Владимир Друзь, генеральный директор охранного агентства «Наследие» и атаман РКСО «Сокол» Станислав Галашин и сотрудник Восточно-Сибирского филиала ФГУП «ВНИИФТРИ» Иван Лазовик.
Кроме того, комиссия уже зарегистрировала:
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