Ещё один мэр-коммунист из УОБО проигрывает на выборах

Боханский район, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Боханского района Сергей Серёдкин, выдвинутого КПРФ, проигрывает на выборах единороссу, главе Хохорска Эдуарду Коняеву. Об этом сообщается в системе «Гас. Выборы».

Эдуард Коняев получил 54,55%, Сергей Серёдкин – 45,45%.

Ещё один кандидат – Дарья Матвеева – поддержки не нашла ни у одного избирателя.

Напомним, мэр Осинского района Виктор Мантыков, выдвинутый КПРФ, также проигрывает на выборах единственному в кампании самовыдвиженцу, главе села Оса Владиславу Максименко. Владислав Максименко набирает 72,63%. Виктора Мантыкова поддержали 23,16%.